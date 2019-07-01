Из зоны подтопления в красноярском Канске эвакуировали более 180 человек

КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке в городе Канск Красноярского края поднялся до 440 сантиметров, 184 человек эвакуировано, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.

В воскресенье мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС, подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий.

"Эвакуировано 184 человека, уровень воды составляет 440 сантиметров", - сказал собеседник агентства.

Вечером в воскресенье уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиметров. Спасатели обходят подтопленные дома и работают с пострадавшими гражданами. Под руководством главы Канска создан штаб, координирующий действия спасательных служб.