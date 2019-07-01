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РИА Новости

Глава Кузбасса рассказал о строительстве сквера на месте "Зимней вишни"

Вчера, 06:24
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© РИА Новости / Вячеслав АйкинСтроительная техника на месте снесенного торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово. Архивное фото
Строительная техника на месте снесенного торгово-развлекательного центра Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости / Вячеслав Айкин
Строительная техника на месте снесенного торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 1 июл – РИА Новости. Сквер на месте торгового центра "Зимняя вишня", при пожаре в котором погибли 60 человек, достроят к 20 августа, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Ранее сообщалось, что кемеровчанам предложили выбрать название будущего сквера из предложенного перечня, который составили с учетом мнения родственников погибших в при пожаре.
"Осмотрел строительную площадку сквера на месте "Зимней вишни". Строители монтируют фонтан и уже начали высадку деревьев. К открытию сквера сосны предстанут перед кузбассовцами во всей красе. Фасады близлежащих домов тоже приведут в порядок… К 20 августа сквер достроят. Это будет красивое и уютное место во имя наших детей", – написал глава региона в Facebook.
Также он сообщил, что осмотрел строительную площадку торгового центра, строящегося рядом со сквером.
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"Работы там заморозили много лет назад. Но усилиями местных предпринимателей мы возобновили строительство", – подчеркнул Цивилев.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них – дети. В рамках уголовного дела по факту ЧП арестованы 15 человек. Среди обвиняемых – собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
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Сергей ЦивилевПожар в торговом центре в КемеровоКемеровская область
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