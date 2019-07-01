Глава Кузбасса рассказал о строительстве сквера на месте "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 1 июл – РИА Новости. Сквер на месте торгового центра "Зимняя вишня", при пожаре в котором погибли 60 человек, достроят к 20 августа, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Ранее сообщалось, что кемеровчанам предложили выбрать название будущего сквера из предложенного перечня, который составили с учетом мнения родственников погибших в при пожаре.

"Осмотрел строительную площадку сквера на месте "Зимней вишни". Строители монтируют фонтан и уже начали высадку деревьев. К открытию сквера сосны предстанут перед кузбассовцами во всей красе. Фасады близлежащих домов тоже приведут в порядок… К 20 августа сквер достроят. Это будет красивое и уютное место во имя наших детей", – написал глава региона в Facebook

Также он сообщил, что осмотрел строительную площадку торгового центра, строящегося рядом со сквером.

"Работы там заморозили много лет назад. Но усилиями местных предпринимателей мы возобновили строительство", – подчеркнул Цивилев.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.