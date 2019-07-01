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РИА Новости

В Якутии главу поселка заподозрили в продаже дома с жильцами

Вчера, 06:18
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ХАБАРОВСК, 1 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Якутии в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег", которого подозревают в подделке документов и продаже многоквартирного дома, в котором были зарегистрированы и имели квартиры в собственности жильцы, сообщает прокуратура Якутии.
Как отмечает надзорное ведомство, глава наслега в нарушение законов передал в аренду частной фирме аварийный многоквартирный жилой дом для проведения в нем ремонта и размещения работников фирмы. Прокуратура заявляет, что после окончания срока аренды по указанию главы были организованы торги, и жилой дом, где были зарегистрированы и имели право собственности на квартиры другие граждане, был продан этой фирме по заниженной стоимости.
Утверждается, что позже подозреваемый подделал решение сессии местного Совета депутатов о передаче в аренду жилого дома и о включении его в прогнозный план приватизации муниципального имущества.
"В отношении главы муниципалитета возбуждено уголовное дело по статьям "служебный подлог, то есть внесение в официальные документы заведомо ложных сведений" и "превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.
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1 марта 2018, 10:58
Как потерять деньги, жилье и жизнь: истории мошенничества с квартирамиПарадокс операций с недвижимостью состоит в том, что, хотя их участники очень боятся потерять даже копейку, они все равно очень часто оказываются жертвами ловких мошенников, и теряют уже и жилье, и деньги. Эксперты рассказали РИА Недвижимость несколько реальных историй о том, как люди становились жертвами преступников и собственной неосторожности.
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