В Якутии главу поселка заподозрили в продаже дома с жильцами

ХАБАРОВСК, 1 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Якутии в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег", которого подозревают в подделке документов и продаже многоквартирного дома, в котором были зарегистрированы и имели квартиры в собственности жильцы, сообщает прокуратура Якутии.
Как отмечает надзорное ведомство, глава наслега в нарушение законов передал в аренду частной фирме аварийный многоквартирный жилой дом для проведения в нем ремонта и размещения работников фирмы. Прокуратура заявляет, что после окончания срока аренды по указанию главы были организованы торги, и жилой дом, где были зарегистрированы и имели право собственности на квартиры другие граждане, был продан этой фирме по заниженной стоимости.
Утверждается, что позже подозреваемый подделал решение сессии местного Совета депутатов о передаче в аренду жилого дома и о включении его в прогнозный план приватизации муниципального имущества.
"В отношении главы муниципалитета возбуждено уголовное дело по статьям "служебный подлог, то есть внесение в официальные документы заведомо ложных сведений" и "превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.
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