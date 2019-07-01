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РИА Новости

На Камчатке задержали судно, незаконно ловившее крабов

Вчера, 06:16
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкБраконьерские краболовки с камчатским крабом. Архивное фото
Браконьерские краболовки с камчатским крабом. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл – РИА Новости. Пограничники задержали в районе устья реки Колпакова на Камчатке судно МРС 150-254, на борту которого обнаружены более 200 килограммов незаконно добытых водных биоресурсов, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.
"В ходе осмотра судна обнаружено и изъято 109 килограммов конечностей краба, 61 килограмм вареного мяса краба, 22 килограмма вареных конечностей краба. Предварительно, нанесенный ущерб составил более 3 000 000 рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что судовладельцем является компания "Валтэн западный", в отношении юридического лица уже возбуждено административное делопроизводство. Кроме того, решается вопрос об уголовном преследовании капитана судна.
Пресс-служба также напомнила, что штраф за незаконный вылов одной особи независимо от веса и размера составляет: камчатского краба – 7 184 рубля, чавычи и кижуча – 10 635 рублей, нерки – 11 575 рублей. При этом порогом разграничения наступления административной или уголовной ответственности является размер ущерба, суммарно составляющего 100 тысяч рублей и более.
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