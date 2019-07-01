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РИА Новости

Гонконгская полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов

Вчера, 06:07
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© REUTERS / Tyrone SiuАкция протеста жителей Гонконга. Архивное фото
Акция протеста жителей Гонконга. Архивное фото
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Полиция Гонконга применила перцовый газ и дубинки для разгона противников законопроекта об экстрадиции, которые вновь вышли на протесты в 22-ю годовщину передачи Гонконга Китаю, сообщает телерадиостанция RTHK.
Великобритания передала Гонконг Китаю 1 июля 1997 года.
Сообщается, что около 7.20 по местному времени (2.20 мск) полицейские в касках и с щитами попытались убрать баррикады, которыми протестующие заблокировали улицу, ведущую к площади в районе Ваньчай, где ежегодно 1 июля проводится церемония поднятия флага по случаю передачи Гонконга Китаю.
В этом году церемония впервые прошла в помещении на фоне протестов, усиленных мер безопасности, а также из-за дождливой погоды.
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Сообщается, что в демонстрантов полетели какие-то предметы, а те пытались с помощью зонтов остановить полицию. Сотрудники полиции применили дубинки и перцовый газ, чтобы оттеснить протестующих.
В столкновениях участвовали около 1 тысячи человек, однако власти ожидают, что число демонстрантов увеличится. По требованию полиции были закрыты центральные станции метро "Адмиралтейство" и "Ваньчай".
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