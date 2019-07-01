Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков

"В ночное время на неохраняемых парковках придомовых территорий злоумышленники, используя специальные устройства, отключали противоугонные системы иномарок 2018-2019 годов выпуска. Затем они перегоняли машины в арендованные гаражные боксы, где изменяли VIN-номера с целью дальнейшей перепродажи. В настоящее время выявлено 11 эпизодов их противоправной деятельности: четыре кражи и семь попыток угона транспортных средств", - сообщила Ирина Волк.