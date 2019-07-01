Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В ночное время на неохраняемых парковках придомовых территорий злоумышленники, используя специальные устройства, отключали противоугонные системы иномарок 2018-2019 годов выпуска. Затем они перегоняли машины в арендованные гаражные боксы, где изменяли VIN-номера с целью дальнейшей перепродажи. В настоящее время выявлено 11 эпизодов их противоправной деятельности: четыре кражи и семь попыток угона транспортных средств", - сообщила Ирина Волк.
Три украденных машины задержанные успели продать по заниженным ценам через сайт бесплатных объявлений, а четвертый угнанный автомобиль полицейские нашли в гараже злоумышленников.
Мужчин задержали при поддержке бойцов Росгвардии, при обысках полицейские изъяли специальную технику, автомобильные номера угнанных машин и радиостанции. Сейчас все задержанные находятся под стражей.
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