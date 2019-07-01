В Иркутской области почти 3,3 тысячи домов остаются подтопленными

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Почти 3,3 тысячи домов с более чем 9 тысячами жителей подтоплены в результате паводка в Иркутской области, более 150 человек госпитализированы, сообщает областное ГУ МЧС.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.

"По состоянию на 1 июля, в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов остаются подтопленными 3 тысячи 296 домов, в которых проживает 9 тысяч 809 человек (в том числе 2 тысячи 681 ребенок), 18 социально значимых объектов, 3 тысячи 525 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, повреждены 13 автомобильных мостов. Ограничено движение для грузового транспорта на участке с 1277 по 1427 километр и для всех видов транспорта с 1370 по 1371 километр федеральной автодороги Р-255 "Сибирь", подтоплены семь участков автомобильных дорог местного значения.

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Как отмечает МЧС, отрезанными от мира остаются четыре населенных пункта. У жителей имеются запасы продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, также организовано пожарное прикрытие.