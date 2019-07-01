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РИА Новости
Культура

Певица Катамадзе удалила сообщение об отказе от выступлений в России

Вчера, 05:56
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГрузинская певица Нино Катамадзе
Грузинская певица Нино Катамадзе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Грузинская певица Нино Катамадзе удалила публикацию на Facebook об отказе от выступлений в России.
На данный момент последний ее пост датируется 29 июня.
Ранее артистка заявила, что не будет давать концертов в России из-за событий в Тбилиси и присоединяется к митингующим. Таким образом Катамадзе ответила на критику со стороны грузинской общественности.
Она добавила, что ее выступление на "Усадьбе Jazz" стало последним в России, "от которого не смогла отказаться из-за девятилетней незрячей девочки". Певица также заявила, что никогда не пела на русском языке и не выступала на концертах, финансированных российским властями.
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Протесты в Грузии

В Тбилиси 20 июня начались антиправительственные и антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Их возмущение вызвал тот факт, что председатель ассамблеи, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Он, в свою очередь, объяснил, что на это место его посадила принимающая сторона, "согласно протоколу подобных мероприятий".
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Что происходит в Тбилиси после беспорядков
После этого представители грузинской оппозиции ушли с заседания, в здание парламента ворвались радикалы.
Митингующие потребовали, чтобы российская делегация покинула страну, а правительство Грузии ушло в отставку. Для подавления беспорядков спецназ применил слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным, пострадали порядка 240 человек, более 300 были задержаны.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов. Она также назвала Россию "оккупантом и врагом". Премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобные заявления непрофессиональными. По словам главы правительства, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.
Владимир Путин 21 июня подписал постановление о запрете российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки в Грузию с 8 июля. На следующий день Минтранс запретил грузинским перевозчикам полеты в Россию. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва отменит запрет после нормализации отношений.
Участники Марша свободы на проспекте Руставели в Тбилиси. 29 июня 2019
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Печеньки Госдепа или "рука Москвы". Кто управляет протестами в Грузии
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Обсудить 62
КультураПротесты в ГрузииРоссияГрузия
Популярные комментарии
ХА-ха-ха - однако, решила уши не морозить...)) Но цели достигла - о ней узнали многие россияне, кто ранее о ней слыхом не слыхивал. Теперь, услышав её имя, каждый может сказать, что это та грузинская русофобка, которая отказалась гастролировать в России.
1 июля, 06:02
eldeckel
132240011
А кто это вообще?
1 июля, 06:16
ААнатолий
15050001
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