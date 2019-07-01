Певица Катамадзе удалила сообщение об отказе от выступлений в России

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Грузинская певица Нино Катамадзе удалила публикацию на Грузинская певица Нино Катамадзе удалила публикацию на Facebook об отказе от выступлений в России.

На данный момент последний ее пост датируется 29 июня.

Ранее артистка заявила, что не будет давать концертов в России из-за событий в Тбилиси и присоединяется к митингующим. Таким образом Катамадзе ответила на критику со стороны грузинской общественности.

Она добавила, что ее выступление на "Усадьбе Jazz" стало последним в России, "от которого не смогла отказаться из-за девятилетней незрячей девочки". Певица также заявила, что никогда не пела на русском языке и не выступала на концертах, финансированных российским властями.

Протесты в Грузии

В Тбилиси 20 июня начались антиправительственные и антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Их возмущение вызвал тот факт, что председатель ассамблеи, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Он, в свою очередь, объяснил, что на это место его посадила принимающая сторона, "согласно протоколу подобных мероприятий".

После этого представители грузинской оппозиции ушли с заседания, в здание парламента ворвались радикалы.

Митингующие потребовали, чтобы российская делегация покинула страну, а правительство Грузии ушло в отставку. Для подавления беспорядков спецназ применил слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным, пострадали порядка 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов. Она также назвала Россию "оккупантом и врагом". Премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобные заявления непрофессиональными. По словам главы правительства, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.