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РИА Новости

Источник: двусторонние консультации Туска с лидерами стран ЕС продолжаются

Вчера, 05:51
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Приостановленное семь часов назад пленарное заседание на саммите ЕС, где лидеры пытаются согласовать кандидатуры на ключевые посты в евроструктурах, так и не возобновилось, двусторонние консультации между лидерами и главой Евросовета Дональдом Туском продолжаются, он пытается "зондировать" новые имена.
Заседание саммита в формате 28 лидеров было приостановлено Туском примерно за час до полуночи, так как стало ясно, что выработанный им в консультациях с европейскими лидерами в Осаке компромиссный пакет заблокирован странами Восточной Европы и руководителями, входящими в состав ведущей в ЕС "Европейской народной партии" (ЕНП).
В основе этого пакета была кандидатура выдвиженца от социал-демократов Франса Тиммерманса в преемники Жан-Клода Юнкера. Но ЕНП по-прежнему рассчитывает на главный в этом пакете пост – главы ЕК, а страны Восточной Европы не хотят кандидатуру Тиммерманса.
"Двусторонние консультации подходят к завершению, но заседание еще не возобновилось", - сказал журналистам в районе пяти утра на полях саммита источник.
Ранее планировалось, что перерыв займет примерно пару часов, однако, по состоянию на данный момент, растянулся уже на семь.
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По словам другого источника, Туск пытается "прощупать почву" по другим именам потенциальных кандидатов и понять, возможно ли по ним большинство. Выбор кандидатов на посты глав Евросовета и дипломатии ЕС зависит от того, какой политической семье достанется должность главы Еврокомиссии.
В районе половины шестого утра по Брюсселю (6.30 мск) Туск приступил "ко второму раунду" двусторонних консультаций, сообщил чуть позднее источник, затруднившись при этом ответить на вопрос, будет ли этот раунд со всеми 28 лидерами или только их частью. "Я не видел рабочего плана, лидеры одни в помещении, туда никого не пускают", - отметил он.
"Ситуация по-прежнему не ясная, новостей нет", - заключил он. Вместе с тем, консультации уже охватывают не только кандидатуры на пост главы ЕК, но и председателя Евросовета. По информации источника, на эту позицию претендуют как правоцентристы, так и либералы.
Лидерам ЕС предстоит на саммите в Брюсселе договориться о "пакете" назначений на посты главы ЕК, Евросовета и дипломатии ЕС. Это необходимо сделать до начала пленарной сессии Европарламента нового созыва 2 июля.
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