Япония ужесточает порядок экспорта наноматериалов в Южную Корею

ТОКИО 1 июл - РИА Новости. Япония ужесточает порядок экспорта в Южную Корею материалов в области нанотехнологий, которые используются в электронной промышленности, в связи с "подрывом доверительных отношений" двух стран, говорится в распространенном в понедельник сообщении японского министерства экономики, торговли и промышленности.

Хотя смысл "подрыва" доверительных отношений Сеула и Токио не раскрывается, известно, что трения двух стран заметно ухудшились на фоне давления судебных органов Южной Кореи в отношении японских компаний, использовавших в годы колониализма (1910-1945 годы) подневольный труд корейцев.

С 1 июля начинается процедура подготовки к выводу Республики Корея из списка так называемых "белых" стран, экспорт в которые не попадает под всеобъемлющий контроль товаров и технологий, говорится в сообщении министерства.

Так, с 4 июля экспорт в Республику Корея фторированного полиимида, резистов и фтористого водорода, а также передача связанных с ними технологий исключается из списка объектов генеральной системы лицензионного экспорта и впредь потребует подачи заявок на разовые экспортные разрешения и их отдельное рассмотрение.

В частности, Верховный суд Южной Кореи обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсации за использование подневольного труда корейцев во время Второй мировой войны, когда Корея была колонией Японии. Поскольку компания отказалась выполнять это постановление, суд дал санкции на конфискацию ее активов в Южной Корее.