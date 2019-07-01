Медики ЦВО прибыли в Иркутскую область для помощи пострадавшим от паводка

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Медики Центрального военного округа (ЦВО) прибыли в Иркутскую область для помощи жителям региона, пострадавшим из-за паводка, сообщает округ.

В воскресенье, 30 июня, президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области.

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"Три врачебно-сестринские бригады федерального государственного казенного учреждения Минобороны РФ "425 военный госпиталь" направлены в Нижнеудинск, соответствующее решение принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. Бригады с необходимым запасом медицинского имущества готовы убыть при необходимости в пострадавшие районы для оказания помощи местным жителям", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в зону подтопления направляется сводный отряд ЦВО, состоящий из инженеров, медиков и специалистов материально-технического обеспечения, а также более 20 единиц тяжелой техники, в том числе три ПТС-2 (плавающие транспортеры), которые будут использоваться для доставки спасателей, грузов, продовольствия по затопленным территориям и эвакуации населения.