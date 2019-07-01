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РИА Новости

Медики ЦВО прибыли в Иркутскую область для помощи пострадавшим от паводка

Вчера, 05:20
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© Фото : Виктор БельцовЗона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : Виктор Бельцов
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Медики Центрального военного округа (ЦВО) прибыли в Иркутскую область для помощи жителям региона, пострадавшим из-за паводка, сообщает округ.
В воскресенье, 30 июня, президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области.
"Три врачебно-сестринские бригады федерального государственного казенного учреждения Минобороны РФ "425 военный госпиталь" направлены в Нижнеудинск, соответствующее решение принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. Бригады с необходимым запасом медицинского имущества готовы убыть при необходимости в пострадавшие районы для оказания помощи местным жителям", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в зону подтопления направляется сводный отряд ЦВО, состоящий из инженеров, медиков и специалистов материально-технического обеспечения, а также более 20 единиц тяжелой техники, в том числе три ПТС-2 (плавающие транспортеры), которые будут использоваться для доставки спасателей, грузов, продовольствия по затопленным территориям и эвакуации населения.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва. Подготовлено 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек. По последним данным МЧС, в результате наводнения пять человек погибли, за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализированы 112.
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