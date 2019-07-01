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РИА Новости

В России начинается обязательная маркировка обуви

Вчера, 05:10
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПокупательница в магазине обуви. Архивное фото
Покупательница в магазине обуви. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Обязательная маркировка обуви начинается в России с 1 июля, следует из соответствующего распоряжения правительства РФ.
Как уточнили РИА Новости в Минпромторге, ведомство направило в правительство предложения о поэтапном введении требований об обязательной маркировке обувных товаров. Предполагается, что запрет ввода в оборот и обращения немаркированной обуви начнет действовать с 1 марта 2020 года, также будет предусмотрен период "домаркировки" остатков товара.
По информации Российского союза кожевников и обувщиков, период с 1 июля по 1 октября может быть отведен на регистрацию всех участников в системе маркировки "Честный знак", после чего до марта будет проводиться маркировка остатков продукции.
Как сообщили РИА Новости в союзе, доля контрафактной продукции на отечественном обувном рынке может достигать 30-35%. "Маркировка в первую очередь направлена на очищение рынка от незаконного оборота продукции. Польза для отрасли очевидна – российские производители перестанут вести неравную борьбу с контрафактной, небезопасной продукцией, которая попадает на рынок России без уплаты налогов и сборов и не пройдя сертификацию", - рассказали в профессиональном объединении.
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Оценить эффективность механизма маркировки можно будет не ранее 2021-2022 года, добавили в союзе. К этому времени должны быть пройдены все этапы введения маркировки, должна произойти интеграция с ФТС России по подтверждению законности импортного товара, а также введен механизм подтверждения статуса российского производителя.
До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. По плану, в декабре этого года начнется обязательная маркировка духов, фотоаппаратов, автомобильных шин, а также некоторых товаров легкой промышленности, включая пальто, плащи, куртки, постельное и столовое белье. Эксперимент по маркировке обувных товаров средствами идентификации проводился с 1 июня 2018 года по 30 июня 2019 года.
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