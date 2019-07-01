В России начинается обязательная маркировка обуви

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Обязательная маркировка обуви начинается в России с 1 июля, следует из соответствующего распоряжения правительства РФ.

Как уточнили РИА Новости в Минпромторге, ведомство направило в правительство предложения о поэтапном введении требований об обязательной маркировке обувных товаров. Предполагается, что запрет ввода в оборот и обращения немаркированной обуви начнет действовать с 1 марта 2020 года, также будет предусмотрен период "домаркировки" остатков товара.

По информации Российского союза кожевников и обувщиков, период с 1 июля по 1 октября может быть отведен на регистрацию всех участников в системе маркировки "Честный знак", после чего до марта будет проводиться маркировка остатков продукции.

Как сообщили РИА Новости в союзе, доля контрафактной продукции на отечественном обувном рынке может достигать 30-35%. "Маркировка в первую очередь направлена на очищение рынка от незаконного оборота продукции. Польза для отрасли очевидна – российские производители перестанут вести неравную борьбу с контрафактной, небезопасной продукцией, которая попадает на рынок России без уплаты налогов и сборов и не пройдя сертификацию", - рассказали в профессиональном объединении.

Оценить эффективность механизма маркировки можно будет не ранее 2021-2022 года, добавили в союзе. К этому времени должны быть пройдены все этапы введения маркировки, должна произойти интеграция с ФТС России по подтверждению законности импортного товара, а также введен механизм подтверждения статуса российского производителя.