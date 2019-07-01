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РИА Новости
Война в Сирии

Около 14 тысяч беженцев из лагеря "Рукбан" прошли реабилитацию в Хомсе

Вчера, 05:06
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© AFP 2019 / Khalil Mazraawi Сирийские беженцы в лагере "Рукбан". Архивное фото
Сирийские беженцы в лагере Рукбан. Архивное фото
© AFP 2019 / Khalil Mazraawi
ХОМС (Сирия), 1 июл – РИА Новости. Около 14 тысяч беженцев из лагеря "Рукбан" в Сирии прошли реабилитацию в городе Хомс, сообщил журналистам начальник центра временного размещения беженцев Ахмед Салим.
"Здесь в Хомсе у нас пять таких центров. Всего через них прошли 14 тысяч человек, бежавших из "Рукбана". Для них это своего рода реабилитационные центры. Большинство сейчас уже дома, здесь осталось всего 346 человек, но мы ждем новых беженцев из "Рукбана", - сказал он.
Беженцы отмечают, что условия проживания в центрах временного размещения сильно отличаются от тех, что были в лагере "Рукбан". "В лагере мы не могли получить никакой медицинской помощи вообще. Говорят, там был медпункт, но я его никогда не видел, хотя прожил в "Рукбане" два года", - говорит житель центра временного размещения Аднанш Хале.
По словам беженцев, боевики, которые управляли лагерем, повысили цены на жизненно важные продукты, в том числе на хлеб, а чтобы получить воду, людям нужно было отстоять большую очередь.
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"Я понимаю, что здесь я тоже нахожусь в лагере беженцев. Домой попаду не скоро, но, поверьте, мне есть с чем сравнивать. Здесь за мной смотрят врачи, у меня есть еда, вода. Я могу нормально помыться, в конце концов, а в "Рукбане" был просто ад", - добавил беженец Асим Хлои.
Во временных центрах волонтеры Красного креста занимаются с маленькими детьми.
"У этих детей в "Рукбане" не было ничего - ни школы, ни детского сада. Да обычных детских радостей не было, а здесь мы их потихоньку приучаем к нормальной жизни. Здесь они снова начали улыбаться. Им все в радость, даже вот такие импровизированные уроки музыки", - рассказала беженка Мунтаха Али Халед.
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Война в СирииХомс (мухафаза)СирияВ мире
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