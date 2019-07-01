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РИА Новости

Пушков прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Вчера, 04:59
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает, что грузинскую джазовую певицу Нино Катамадзе в России "мало кто знает".
Катамадзе 30 июня написала в Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии, которые требуют отставки главы МВД страны. Она отметила, что 22 июня был ее "самый тяжелый концерт", от которого она "не могла отказаться из-за девятилетней незрячей девочки". Тогда она выступала в Москве с группой Insight на фестивале "Усадьба Jazz", где исполнила грузинскую песню "Сулико" под аккомпанемент ребенка - подопечного фонда Константина Хабенского. Также она написала в соцсети, что то выступление было ее последним концертом в России.
"Не знаю, кто такая Нино Катамадзе, которая публично отказалась выступать в России. Думаю, ее мало кто знает у нас в стране. Это, безусловно, ее право. Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей. Легко обойдемся. Невелика потеря", - написал Пушков в Twitter.
В свою очередь телеведущая Ольга Скабеева, комментируя отказ Катамадзе выступать в России, написала в своем канале в Telegram: "Как же нам теперь быть?!"
Участники Марша свободы на проспекте Руставели в Тбилиси. 29 июня 2019
30 июня, 08:00
Печеньки Госдепа или "рука Москвы". Кто управляет протестами в Грузии
Ситуацию прокомментировал и журналист Владимир Соловьев. "Простите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Я не большой знаток музыки. Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти?" - написал он в Twitter.
Помимо 2019 года, Нино Катамадзе выступала на фестивале "Усадьба Jazz" в 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2017 годах, несколько раз была хедлайнером. Также выступала в России на фестивалях "Дикая мата", "Джаз в старом городе", "Остров света", "Дон Ченто Джаз".
В 2005 году Нино Катамадзе & Insight выступили на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Дали концерты в Великобритании, Франции, Турции, на Украине. Их песни звучат в нескольких российских фильмах, среди которых "Трасса М8" Александра Грабаря, "Домовой" Карена Оганесяна и "Любовь с акцентом" Резо Гигинеишвили.
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25 июня, 11:01
"Оккупант" обязан ехать в Грузию. Как страна заманивает туристов из РоссииХоть тушкой, хоть чучелом, но доставить. Грузия готова на разные ухищрения, чтобы вернуть россиян, которых сама и прогнала.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля. По данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
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28 июня, 19:46
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Протесты в ГрузииАлексей ПушковРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Что за шум подняли? Шум из-за человека которого никто не знает!? Можно было вообще такую новость не выкладывать, слишком много чести...!!!
1 июля, 05:37
355
6430003
Пиар ,ради пиара, таким сразу закрывать дорогу в РОССИЮ лет на 15-20 ,потом пускай просят власти РОССИИ петь у нас,если конечно она еще петь сможет и кому то вообще будет интересно на нее тратить деньги
1 июля, 05:29
Alexandr Borzyaev
5610003
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