ФАС повысила цены на газ "Газпрома" для всех категорий потребителей

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба повысила цены на газ компании "Газпром" для всех категорий потребителей, говорится в приказах на портале нормативно-правовой информации.

Оптовые цены на газ, который продает "Газпром", регулируются государством. Как правило, они индексируются с 1 июля.

В прогнозе социально-экономического развития России до 2024 года, опубликованном в прошлом сентябре, говорилось, что индексация оптовых цен на газ для промышленности и населения в 2019 году составит 1,4 процента, а в 2020-2024-х не превысит трех процентов в год.