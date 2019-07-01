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РИА Новости

ФАС повысила цены на газ "Газпрома" для всех категорий потребителей

Вчера, 04:38
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба повысила цены на газ компании "Газпром" для всех категорий потребителей, говорится в приказах на портале нормативно-правовой информации.
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Оптовые цены на газ, который продает "Газпром", регулируются государством. Как правило, они индексируются с 1 июля.
В прогнозе социально-экономического развития России до 2024 года, опубликованном в прошлом сентябре, говорилось, что индексация оптовых цен на газ для промышленности и населения в 2019 году составит 1,4 процента, а в 2020-2024-х не превысит трех процентов в год.
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ГазпромФедеральная антимонопольная служба РФРоссияЭкономика
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