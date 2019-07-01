В России вырастет размер ежемесячного пособия по уходу за детьми-инвалидами

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Размер ежемесячного пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы с 1 июля вырастет в России с 5,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей для родителей, опекунов и попечителей.

Получать данную выплату в России могут родитель, опекун, попечитель, ухаживающий за ребенком-инвалидом до достижения им 18 лет или инвалидом с детства I группы, независимо от того, проживает ли совместно с ним. Выплата перечисляется вместе с пенсией инвалида.

При этом пенсионеры, работающие россияне и люди, получающие пособие по безработице, не имеют права на ежемесячную выплату, поскольку имеют доход в виде зарплаты, пенсии или пособия.

Срок ухода за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы засчитывается ухаживающему в страховой стаж, если перед этим или после человек выйдет на работу. Коэффициент за каждый год ухода составляет 1,8 пенсионных балла.

Выплаты лицам, не являющимся родителями, усыновителями или опекунами детей-инвалидов или инвалидов с детства I группы, но ухаживающим за такими детьми, останутся прежними и составят 1,2 тысячи рублей.

Как уточнили в пресс-службе Пенсионного фонда России, в новом размере выплата будет предоставляться не только тем, кто с июля обратится за ее оформлением, но и всем ее нынешним получателям.