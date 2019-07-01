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РИА Новости

"Океан" готов принять детей из зон подтопления в Иркутской области

Вчера, 04:26
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДети во Всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке
Дети во Всероссийском детском центре Океан во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Всероссийский детский центр (ВДЦ) "Океан" под Владивостоком готов принять на отдых и реабилитацию детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области, сообщает центр.
В воскресенье пресс-секретарь Минпросвещения Андрей Емельянов сообщил, что рассматривается возможность направить детей из Иркутской области в лагеря, в первую очередь в "Океан". По его словам, "Артек" и "Орленок" предварительно тоже готовы принять детей.
"Мы будем искренне рады встретить ребят из Иркутской области на сменах ВДЦ "Океан". Квалифицированный персонал и вожатые окружат ребят заботой и вниманием. "Океан" имеет огромный опыт реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Детский центр всегда готов протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается", - заявил директор центра Андрей Базилевский, чьи слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что в "Океане" детей ждёт насыщенная образовательная программа, мероприятия на свежем воздухе, соревнования и пятиразовое питание.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва. Подготовлено 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек. По последним данным МЧС, в результате наводнения пять человек погибли, за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализированы 112.
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