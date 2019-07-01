"Океан" готов принять детей из зон подтопления в Иркутской области

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Всероссийский детский центр (ВДЦ) "Океан" под Владивостоком готов принять на отдых и реабилитацию детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области, сообщает центр.

В воскресенье пресс-секретарь Минпросвещения Андрей Емельянов сообщил, что рассматривается возможность направить детей из Иркутской области в лагеря, в первую очередь в "Океан". По его словам, "Артек" и "Орленок" предварительно тоже готовы принять детей.

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"Мы будем искренне рады встретить ребят из Иркутской области на сменах ВДЦ "Океан". Квалифицированный персонал и вожатые окружат ребят заботой и вниманием. "Океан" имеет огромный опыт реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Детский центр всегда готов протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается", - заявил директор центра Андрей Базилевский, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что в "Океане" детей ждёт насыщенная образовательная программа, мероприятия на свежем воздухе, соревнования и пятиразовое питание.