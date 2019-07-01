Власти Японии разрешили вылов до конца года 227 китов

ТОКИО 1 июл - РИА Новости. Япония возобновляет в понедельник китобойный промысел, устанавливая квоту по добыче 227 китов трех видов до конца этого года, сообщило управление рыбной промышленности страны.

По его данным, китобоям в коммерческих целях в японской экономической зоне разрешено выловить 52 малых полосатиков (Balaenoptera acutorostrata), 150 полосатиков Брайда (Balaenoptera brydei) и 25 сейвалов (Balaenoptera borealis).

Для сравнения министерство приводит данные о вылове китов другими странами в 2018 году, в том числе: 120 китов в России, 1278 китов в Норвегии, 378 в Исландии, 176 в Дании и 51 кит в США.

Возобновление китобойного промысла в Японии стало возможным после выхода этой страны накануне из Международной китобойной комиссии (IWC), к которой она присоединилась в 1951 году, а мораторий на коммерческий вылов китов поддерживала с 1982 года. Убой китов вели только в научных целях за пределами японской экономической зоны, но мясо выловленных для исследования китов появлялось на полках магазинов и в ресторанах.

Японские власти настаивают на том, что употребление в пищу мяса китов представляет собой национальную традицию. Этот продукт был главным источником питания для жителей страны в послевоенный период, когда китовое мясо включалось в школьные обеды.

Вместе с тем на эту тему есть немало книг, из которых следует, что китовое мясо никогда не считалось национальным продуктом питания японцев, и после Второй мировой войны оно было включено в рацион исключительно ввиду экономических трудностей.

Как писал в книге об истории китобойного промысла в Тихом океане австралийский профессор из Мельбурна Джон Ньютон, в 1911 году местный рыбак в префектуре Аомори даже сжег мясокомбинат "Тоё Хогэй", поскольку отходы крови и жира китов загрязняли местные воды и угрожали обычному рыболовству. Более того, японцы в некоторых районах страны поклонялись китам как божествам, про них сложены легенды, и их убийство требует соблюдения как минимум почестей, а как максимум - просто недопустимо. В разных районах можно встретить святилища в честь убитых китов, поминальные плиты, курганы с захороненными костями.

Как писала газета " Асахи ", в 1962 году было зарегистрировано производство 233 тысяч тонн китового мяса, то есть в среднем японец тогда съедал по 2,4 килограмма китового мяса в год. В последнее время, когда в рацион японцев включены свинина и говядина, годовое потребление этого вида мяса сократилось до 3-5 тысяч тонн.