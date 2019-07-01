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РИА Новости

В России изменились правила выдачи микрозаймов

Вчера, 04:07
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© РИА Новости / Валерий МельниковВывеска о "быстрых займах". Архивное фото
Вывеска о быстрых займах. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В России с первого июля изменились правила выдачи микрозаймов.
Так, теперь дневная ставка не может превышать один процент. Кроме того, устанавливается предельное значение полной стоимости кредита.
Как сообщили в Банке России, это коснется в первую очередь "займов до зарплаты" — их максимальная стоимость на срок не более года не превысит 365 процентов.
Кроме того, вступили в силу ограничения предельной задолженности по кредитам и займам, взятым на срок до года.
Теперь общий размер процентов и неустоек не сможет превысить сумму самого долга более чем в два раза.
По достижению этого ограничения банки и МФО будут обязаны прекратить начислять проценты, штрафы и другие платежи.
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В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном ограничении общего размера начисляемых процентов и неустоек по договору потребительского кредита, срок возврата по которому не превышает года.
С 1 января максимальная сумма всех платежей по кредиту не превышала 2,5-кратной суммой кредита. Также ставка устанавливалась на уровне 1,5% в день.
Как заявила РИА Новости директор саморегулируемой организации "МиР" Елена Стратьева, первый этап ограничений привел к диверсификации портфелей МФО: снижается доля краткосрочных займов, особенно у крупнейших игроков рынка, растет доля среднесрочных потребзаймов, ряд участников внедрили продукты для малого и среднего бизнеса.
При этом небольшие игроки испытывают сложности при переходе к другим бизнес-моделям и уходят с рынка, добавила она.
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