В России изменились правила выдачи микрозаймов

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В России с первого июля изменились правила выдачи микрозаймов.

Так, теперь дневная ставка не может превышать один процент. Кроме того, устанавливается предельное значение полной стоимости кредита.

Как сообщили в Банке России, это коснется в первую очередь "займов до зарплаты" — их максимальная стоимость на срок не более года не превысит 365 процентов.

Кроме того, вступили в силу ограничения предельной задолженности по кредитам и займам, взятым на срок до года.

Теперь общий размер процентов и неустоек не сможет превысить сумму самого долга более чем в два раза.

По достижению этого ограничения банки и МФО будут обязаны прекратить начислять проценты, штрафы и другие платежи.

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном ограничении общего размера начисляемых процентов и неустоек по договору потребительского кредита, срок возврата по которому не превышает года.

С 1 января максимальная сумма всех платежей по кредиту не превышала 2,5-кратной суммой кредита. Также ставка устанавливалась на уровне 1,5% в день.

Как заявила РИА Новости директор саморегулируемой организации "МиР" Елена Стратьева, первый этап ограничений привел к диверсификации портфелей МФО: снижается доля краткосрочных займов, особенно у крупнейших игроков рынка, растет доля среднесрочных потребзаймов, ряд участников внедрили продукты для малого и среднего бизнеса.