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РИА Новости

Пошлина на экспорт нефти из России снижается на 10,1 доллара

Вчера, 03:49
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти. Архивное фото
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 июля - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля снижается до 100,3 доллара с 110,4 доллара за тонну в июне, следует из документов Минэкономразвития РФ.
Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 мая по 14 июня 2019 года составила 66,66 доллара за баррель, или 486,6 доллара за тонну, сообщал ранее Минфин.
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Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 июля снижается до 30 долларов за тонну, на темные - до 100,3 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина понижается до 30 долларов, прямогонного (нафта) - до 55,1 доллара с 60,7 доллара за тонну.
Пошлина на кокс снижается до 6,5 с 7,1 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ остается на нулевом уровне.
Расклад сил на мировом рынке нефти
15 апреля 2016, 15:11
Расклад сил на мировом рынке нефтиРасклад сил на мировом рынке нефти - в инфографике Ria.ru.
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Министерство экономического развития РФРоссияЭкономика
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