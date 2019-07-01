Пошлина на экспорт нефти из России снижается на 10,1 доллара

МОСКВА, 1 июля - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля снижается до 100,3 доллара с 110,4 доллара за тонну в июне, следует из документов Минэкономразвития РФ.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 мая по 14 июня 2019 года составила 66,66 доллара за баррель, или 486,6 доллара за тонну, сообщал ранее Минфин.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 июля снижается до 30 долларов за тонну, на темные - до 100,3 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина понижается до 30 долларов, прямогонного (нафта) - до 55,1 доллара с 60,7 доллара за тонну.