Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T03:35Z
https://ria.ru/20190701/1556069014.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155300/06/1553000690_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6e614553525cadbc99a68e78d7baec7e.jpg
РИА Новости

Эксперт предположил, когда в России могут вырасти цены на топливо

Вчера, 03:35
18541
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАЗС. Архивное фото
АЗС. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сдерживание цен на АЗС в России продолжится и после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива; если стоимость будет повышаться, то не ранее, чем в сентябре, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
Российские власти в 2018 году подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с первого ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными российскими нефтекомпаниями, в конце марта его действие было продлено до конца июня. Согласно этим соглашениям, компании повысили розничные цены с первого января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с первого февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%). Продлевать соглашения еще раз не планируется.
Сдерживать рост цен на топливо, независимо от наличия соглашений, призваны специальные налоговые механизмы, в частности так называемый демпфирующий акциз, рассказывали в Минфине.
"Несмотря на то, что официально соглашение не продлевается, думаю, что устное "джентльменское" соглашение у нефтяников с правительством остается - о том, что в июле и, скорее всего, в августе они не будут поднимать цены в рознице, соответственно и на опте. То есть сдерживание де-факто будет продолжаться", - сказал РИА Новости Юшков.
Автоледи на заправке
26 июня, 08:00
Что будет с ценами на бензин, когда правительство их разморозит
По мнению эксперта, взамен правительство обещает увеличить выплаты нефтяным компаниям по демпфирующей надбавке. "Я думаю, что схема примерно такая. И к сентябрю как раз-таки уже будет понятно нефтяным компаниям, хватает ли тех денег, которые теперь будут платить по повышенной демпфирующей надбавке, компенсировать им их расходы от сдерживания цен на внутреннем рынке", - отметил собеседник агентства.
По его прогнозам, если к сентябрю нефтяники сообщат, что средств для компенсации не хватает и требуется снова увеличить демпфирующую надбавку, этому может противодействовать Минфин, и тогда оставшиеся объемы недополученных денег нефтяники могут получить за счет роста цен на топливо. "Поэтому, если цены будут расти, то, скорее всего, в основном где-то в сентябре", - заключил эксперт.
Продажа дизельного топлива в Екатеринбурге
3 июня, 08:00
Что будет с ценами на бензин этим летом
9110439199
Обсудить 32
Фонд национальной энергетической безопасностиРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Не далеко от российской границе в Казахстане бензин стоит 26 рублей на российские рубли! Вы что творите воры! Для своих продаете в два раза дороже чем другим!
1 июля, 08:17
Борис Исмаилов
6950012
Не нужно быть экспертом, что бы спрогнозировать: Когда начнется уборочная страда, рвачи не преминут ободрать сельхоз. Потом цены вверх и .. . Впрочем о чем я говорю. Этот "прогноз" так же стабилен как восход солнца.
1 июля, 07:15
прпавел рябышев
4521411
Рекомендуем
Покупатель держит в руках бутылку молока
В РФ изменились правила продажи молочных продуктов
РИА
Новости
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Остров Кунашир
Организаторы G20 обозначили Южные Курилы как часть Японии
ФАС повысила цены на газ "Газпрома" для всех категорий потребителей
Лента
новостей
Молоко. Архивное фото
В России изменились правила продажи молочных продуктов
Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
Лучшие фото РИА Новости, июнь 2019 года
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Вывеска о быстрых займах. Архивное фото
В России изменились правила выдачи микрозаймов
Грузинская певица Нино Катамадзе
Певица Катамадзе удалила сообщение об отказе от выступлений в России
СК рассмотрит дело об избиении девушки в Москве из-за отказа от интима
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в России
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
Председатель Всероссийской политической партии Единая Россия Дмитрий Медведев. Архивное фото
Медведев рассказал о допускающих хамство единороссах
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Телефоны Huawei в первом полугодии вошли в топ-5 продаваемых на "Авито"
03:30Доля "плохих" долгов по потребкредитам за январь-май выросла до 19,5%
03:26В Индии стена обрушилась на бараки, 12 человек погибли
03:25В ПФР рассказали, на что обращать внимание при смене страховщика
03:22Врач советует женщинам не менять в течение дня кроссовки на шпильки
03:19В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
03:18Турецкий депутат не исключил, что С-400 разместят на границе с Сирией
03:13Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца в 2019 году
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
Лента новостейМолния