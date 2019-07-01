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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии сообщили о четырех жертвах воздушной атаки на окрестности Дамаска

Вчера, 03:12
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© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии
Средства противовоздушной обороны Сирии
© Фото : SANA
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Государственное телевидение Сирии сообщает, что в результате воздушной атаки на окрестности Дамаска погибли четыре человека и 21 пострадал.
Ранее гостелевидение Сирии сообщило об отражении воздушной атаки на окрестности Дамаска и город Хомс. Как сообщал корреспондент РИА Новости, в небе над Дамаском были слышны взрывы. Сирийский военный источник и источник в международном аэропорту Бейрута сообщили РИА Новости, что атаку совершили израильские ВВС из ливанского воздушного пространства.
"В результате израильской агрессии в сельской местности Дамаска (произошло – ред.) увеличение числа жертв среди мирных жителей до четырех, включая ребенка, был ранен 21 человек, в том числе одномесячная девочка", - сказал корреспондент телеканала.
По данным гостелеканала Ikhbariya, несколько домов в городе Сахнайя к юго-западу от Дамаска повреждены из-за "давления" в результате взрывов, выбиты стекла.
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Война в СирииДамаск (мухафаза)СирияВ мире
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Потом окажется, что все погибшие мирные жители были иранскими военными. Не верю я сирийским СМИ.
1 июля, 05:36
Г Глеб Станичный
3800015
Арабский мир в лице ЛАГ, давно отстранил Сирию от участия в своей организации, за жестокое обращение с протестующими. И налаживает связи с Израилем, для совместного противостояния Ирану.
1 июля, 05:40
Г Глеб Станичный
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