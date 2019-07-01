В Сирии сообщили о четырех жертвах воздушной атаки на окрестности Дамаска

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Государственное телевидение Сирии сообщает, что в результате воздушной атаки на окрестности Дамаска погибли четыре человека и 21 пострадал.

Ранее гостелевидение Сирии сообщило об отражении воздушной атаки на окрестности Дамаска и город Хомс. Как сообщал корреспондент РИА Новости, в небе над Дамаском были слышны взрывы. Сирийский военный источник и источник в международном аэропорту Бейрута сообщили РИА Новости, что атаку совершили израильские ВВС из ливанского воздушного пространства.

#BREAKING: #Israel Defense Force just carried-out an strike against unidentified targets in #Sahnaya, South of #Damascus. Most probably, the F-16Ds of #IsraelAirForce's 109sq launched Delilah cruise missiles which the #Syria Air Defense Force tried to shoot down by Pantsir-S2 SAM pic.twitter.com/yB6tIlmD5F — Air War (@TheAirWar) 30 июня 2019 г.

"В результате израильской агрессии в сельской местности Дамаска (произошло – ред.) увеличение числа жертв среди мирных жителей до четырех, включая ребенка, был ранен 21 человек, в том числе одномесячная девочка", - сказал корреспондент телеканала.