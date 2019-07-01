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РИА Новости

Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях

Вчера, 03:06
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчащийся школы в исправительной колонии. Архивное фото
Учащийся школы в исправительной колонии. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Учащийся школы в исправительной колонии. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Как рассказали в ведомстве, для обучающихся в колониях итоговая аттестация проводится в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием текстов, тем, заданий, билетов. В 2019 году около 8 тысяч человек из числа заключенных сдавали ГИА-11 в форме ГВЭ.
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По отдельным учебным предметам по желанию обучающихся колоний итоговая аттестация может проводиться в форме ЕГЭ. По данным Рособрнадзора, базовую математику в форме ЕГЭ выбрал 171 человек, русский язык сдавали 176 учеников. Кроме того, 42 учащихся выбрали обществознание для сдачи в форме ЕГЭ, 19 человек сдавали историю, а профильную математику писали 24 человека. Также для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ были выбраны география - ее сдавали 10 человек, биология - девять учащихся, физика - девять человек, химию сдали пять учащихся. Литературу в форме ЕГЭ сдали четыре человека, а информатику и ИКТ - один человек. Экзамены проводились в досрочный и основной период ЕГЭ.
"Для обучающихся в колонии используются экзаменационные материалы, доставляемые в пункты приема экзаменов (ППЭ) на бумажных носителях. В то же время при наличии технических, организационно-технологических возможностей в таких ППЭ ЕГЭ может проводиться с использованием технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов. Рабочее место для участников ЕГЭ должно быть организовано с использованием видеонаблюдения без возможности трансляции в сети "Интернет" (в режиме "офлайн")", - рассказали РИА Новости в Рособрнадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что для обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типов, а также в колониях власти регионов РФ при содействии администрации таких учреждений организуют итоговую аттестацию с учетом специальных условий содержания и необходимости обеспечения общественной безопасности во время прохождения ГИА.
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