Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T02:56Z
https://ria.ru/20190701/1556068895.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152362/48/1523624898_0:0:1025:576_1036x0_80_0_0_0c4293939cb6875edb4cfb24438fce21.jpg
РИА Новости

Тариф "Платона" вырос на 14 копеек

Вчера, 02:56
450
© Фото : ПлатонОфис системы взимания платы "Платон". Архивное фото
Офис системы взимания платы Платон. Архивное фото
© Фото : Платон
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Тариф госсистемы "Платон" за проезд большегрузов по федеральным трассам вырос с 1 июля на 14 копеек, до 2,04 рубля за километр, сообщил Минтранс РФ.
Размер индексации тарифа государственной системы "Платон" с 1 июля снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции. Он составляет 14 копеек, таким образом размер платы для грузоперевозчиков за использование федеральных дорог равен 2,04 рубля за километр, следует из сообщения ведомства.
"Для снижения нагрузки на предпринимателей и обеспечения плавности изменения инфраструктурного тарифа мы отказались от одномоментной индексации сразу на полный размер накопленной инфляции и достигнем этого показателя в течение трех лет. С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы "Платон" составит 2,20 рубля за километр, с 1 февраля 2021 года – 2,35 рубля за километр. Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%", - пояснял глава Минтранса Евгений Дитрих.
Тариф госсистемы "Платон", который платят большегрузы в счет ущерба, наносимого федеральным дорогам, до этого составлял 1,9 рубля за километр пути. Согласно постановлению правительства, индексация тарифа должна проводиться ежегодно с 1 июля на уровень накопленной инфляции, однако в прошлом году она была отложена на этот год.
Участок автомобильной дороги М-11 Москва-Санкт-Петербург. Архивное фото
15 апреля, 00:51
"Автодор" повысил тарифы на проезд по платным дорогам
По мнению Дитриха, примененный подход с растягиванием увеличения тарифа на накопленную инфляцию позволит увеличить количество ремонтируемых дорог и мостов за счет дополнительных средств от системы "Платон", что положительно скажется на безопасности движения и скорости доставки грузов.
По данным Минтранса, в госсистеме "Платон" зарегистрированы 1,2 миллиона транспортных средств. Объем поступлений в Дорожный фонд России за время ее работы достиг 77 миллиардов рублей.
За счет этих средств уже отремонтировано свыше 2 тысяч километров дорог, восстановлено и построено более 30 мостов в 40 регионах. Также в рамках проекта Общероссийского народного фронта "Карта убитых дорог" на основании выбора грузоперевозчиков выполнен ремонт 700 километров федеральных дорог, ведется реконструкция трассы Р-243 от Костромы до Перми.
Строительство автомобильного моста через реку Волгу. Архивное фото
29 ноября 2018, 16:17
В Подмосковье открылся мост через Волгу, построенный на деньги от "Платона"
000248
ПлатонАвтоМинистерство транспорта РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
В Госдуму внесли законопроект о требованиях к камерам фиксации на дорогах
РИА
Новости
Принцесса Диана
В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Медведев призвал подробно информировать людей о работе над нацпроектами
В США десять человек погибли в результате крушения самолета
Лента
новостей
ФАС повысила цены на газ "Газпрома" для всех категорий потребителей
Молоко. Архивное фото
В России изменились правила продажи молочных продуктов
Экскурсия на производстве вина Гиуаани в селе Манави в Грузии
Россия ограничила госзакупки отдельных видов импортных вин
Бронепикап Есаул опытно-конструкторского бюро Техника
Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
АЗС. Архивное фото
Эксперт предположил, когда в России могут вырасти цены на топливо
Власти Латвии обвинили Эстонию в развязывании "акцизной войны"
Вывеска о быстрых займах. Архивное фото
В России изменились правила выдачи микрозаймов
Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
Туск приостановил саммит Евросоюза
Самолет Ан-30Б. Архивное фото
Российские военные проведут наблюдательный полет над Германией
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в России
Президент Украины Владимир Зеленский
Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Телефоны Huawei в первом полугодии вошли в топ-5 продаваемых на "Авито"
03:30Доля "плохих" долгов по потребкредитам за январь-май выросла до 19,5%
03:26В Индии стена обрушилась на бараки, 12 человек погибли
03:25В ПФР рассказали, на что обращать внимание при смене страховщика
03:22Врач советует женщинам не менять в течение дня кроссовки на шпильки
03:19В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
03:18Турецкий депутат не исключил, что С-400 разместят на границе с Сирией
03:13Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца в 2019 году
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
Лента новостейМолния