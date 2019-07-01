В Госдуму внесли законопроект о требованиях к камерам фиксации на дорогах

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Законопроект, разрешающий правительству РФ определять требования к камерам фиксации нарушений правил дорожного движения, а также места их установки, внесен в Госдуму, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта - председателя думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Изменения вносятся в статью 2.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях группой депутатов от фракции ЛДПР.

"…Законопроектом предлагается установить, что требования к функциональным свойствам указанных средств (камерам фото-, видеофиксации нарушений ПДД - ред.), а также порядок определения мест их установки определяются правительством Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что для защиты прав владельцев транспортных средств законопроект содержит норму, согласно которой работающие в автоматическом режиме камеры фото- и видеофиксации должны находиться исключительно в собственности РФ или региона РФ.

Авторы подчеркивают, что сейчас законодательство не запрещает передавать негосударственным организациям или индивидуальным предпринимателям право фиксировать административные правонарушения в области дорожного движения с использованием принадлежащих им и работающих в автоматическом режиме камер, имеющих функции фото- и видеозаписи, для привлечения собственников транспортных средств к административной ответственности.