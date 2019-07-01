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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о требованиях к камерам фиксации на дорогах

Вчера, 02:53
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКомплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
Комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Законопроект, разрешающий правительству РФ определять требования к камерам фиксации нарушений правил дорожного движения, а также места их установки, внесен в Госдуму, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта - председателя думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Изменения вносятся в статью 2.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях группой депутатов от фракции ЛДПР.
"…Законопроектом предлагается установить, что требования к функциональным свойствам указанных средств (камерам фото-, видеофиксации нарушений ПДД - ред.), а также порядок определения мест их установки определяются правительством Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что для защиты прав владельцев транспортных средств законопроект содержит норму, согласно которой работающие в автоматическом режиме камеры фото- и видеофиксации должны находиться исключительно в собственности РФ или региона РФ.
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Авторы подчеркивают, что сейчас законодательство не запрещает передавать негосударственным организациям или индивидуальным предпринимателям право фиксировать административные правонарушения в области дорожного движения с использованием принадлежащих им и работающих в автоматическом режиме камер, имеющих функции фото- и видеозаписи, для привлечения собственников транспортных средств к административной ответственности.
"Частные комплексы фиксации бывают стационарные и передвижные. Передвижные комплексы используются в основном для выявления нарушений скоростного режима. При этом они устанавливаются, как правило, не на участках с высокой аварийностью, а в местах, где собственники (владельцы) транспортных средств часто допускают незначительное нарушение скоростного режима. Многие недобросовестные владельцы в целях увеличения количества выявленных административных правонарушений некорректно устанавливают камеры видеофиксации по отношению к дороге, либо искусственно увеличивают показатель погрешности, чем существенно нарушают права собственников (владельцев) транспортных средств", - отмечается в документе.
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