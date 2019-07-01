На официальном сайте G20 разместили видео с "японскими" Курилами

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. На официальном На официальном сайте G20 разместили видео, на котором показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами.

Сам ролик , посвященный городу Осака, где в конце июня прошел очередной саммит "двадцатки", разместили на YouTube-канале премьер-министра Синдзо Абэ еще 19 февраля. На нем на третьей секунде появляется карта Японии с включенными в нее четырьмя островами Курильской гряды.

Токио не признает российский суверенитет над Южными Курилами, поэтому на карте изображает их своей территорией.

Курильский вопрос

Россия и Япония не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Основным препятствием до сих пор остается вопрос об островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи, на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва, в свою очередь, подчеркивает, что острова стали частью территории СССР по итогам войны, а российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба остальных двух островов не затрагивалась. Тем не менее последующие переговоры так ни к чему и не привели.

Процесс активизировался после встречи Путина и Абэ в Сингапуре в ноябре 2018 года. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговоры на основе декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Токио, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи всех четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.