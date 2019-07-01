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РИА Новости

Заседание саммита Евросоюза пока не возобновилось, сообщил источник

02:33
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств-членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе. Архивное фото
Флаги государств-членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Прорыва в обсуждении лидерами ЕС кандидатур на ключевые посты в евроструктурах до сих пор нет, но компромиссный вариант с назначением главой ЕК голландца Франса Тиммерманса окончательно не отвергнут, глава Евросовета Дональд Туск не оставляет попыток убедить в этом сценарии высказавшихся против лидеров, сообщил на полях саммита источник.
"Туск продолжает консультации на двусторонней основе, пытаясь убедить лидеров поддержать предложенный им компромиссный вариант. "Пакет" с Тиммермансом во главе ЕК все еще на столе", - сказал источник.
По его словам, пленарное заседание саммита, приостановленное более часа назад, пока не возобновилось, так как Туск продолжает двусторонние встречи. Источник не стал уточнить, с кем именно ведет переговоры глава Евросовета, отметив лишь, что "это большое число".
Отвечая на вопрос, может ли он подтвердить высказывавшиеся в кулуарах саммита предположения о возможности нового саммита позднее, источник сказал, что "на часах еще только час ночи, впереди много времени". "Я не думаю, что они обсуждают новый саммит, потому что они еще на этом саммите", - отметил он. Косвенным признаком того, что кандидатура от альянса социал-демократов Тиммерманса окончательно не отброшена, стала встреча с ним премьера Болгарии Бойко Борисова. Для этого премьер временно покинул саммит и отправился в постпредство.
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Лидерам ЕС предстоит на саммите в Брюсселе договориться о "пакете" назначений на посты главы ЕК, Евросовета и дипломатии ЕС. Это необходимо сделать до начала пленарной сессии Европарламента нового созыва 2 июля.
Внеочередной саммит в воскресенье стал третьей за последние два месяца попыткой достичь компромисса по пакету кандидатур на ключевые посты в евроструктурах. Начальным пунктом дискуссий стал "пакет", сформированный по итогам консультаций на полях саммита G20 в Осаке. В его основе было компромиссное предложение согласовать на пост главы ЕК голландца Франса Тиммерманса, выдвиженца европейского альянса социал-демократов, у которых в ЕП вторая по величине фракция.
Однако ряд стран, лидеры которых относятся к ведущей в ЕС правоцентристской "Европейской народной партии" (ЕНП), а также страны Восточной и Центральной Европы заблокировали этот вариант по разным причинам. ЕНП продолжает настаивать, что приоритет должен быть у ее выдвиженца, баварца Манфреда Вебера, но его кандидатура тоже не набирает большинства в Евросовете.
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Франс ТиммермансЕвросоюзДональд ТускВ мире
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