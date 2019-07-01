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РИА Новости

Посол США в Израиле открыл Дорогу паломников в Иерусалиме

02:20
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© AP Photo / Tsafrir AbayovПосол США в Израиле Дэвид Фридман и спецпредставитель по международным переговорам Джейсон Гринблатт на церемонии открытия Дороги паломников в Иерусалиме. 30 июня 2019
Посол США в Израиле Дэвид Фридман и спецпредставитель по международным переговорам Джейсон Гринблатт на церемонии открытия Дороги паломников в Иерусалиме. 30 июня 2019
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Посол США в Израиле Дэвид Фридман и спецпредставитель по международным переговорам Джейсон Гринблатт на церемонии открытия Дороги паломников в Иерусалиме. 30 июня 2019
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Посол США в Израиле Дэвид Фридман и специальный представитель США по международным переговорам Джейсон Гринблатт приняли участие в воскресенье в открытии археологического объекта в Восточном Иерусалиме - Дороги паломников, сообщает газета Times of Israel.
Официальные лица совершили символическое действие, проломив кувалдой стену к "Дороге паломников", которая ныне является подземной лестницей. Считается, что она была главным путем для евреев на Храмовую гору тысячи лет назад. Дорога построена не ранее 30-31 года нашей эры и относится ко временам правления римского наместника Иудеи Понтия Пилата. Уточняется, что археологи последние восемь лет вели раскопки в старейшем районе Иерусалима - Городе Давида.
"Если и были какие-то сомнения в точности, мудрости, корректности президента (США Дональда) Трампа, признавшего Иерусалим столицей Израиля, я, безусловно, думаю, что это (открытие дороги – ред.) заставляет рассеять все сомнения", - передает газета слова Фридмана. Он объяснил, что решил принять участие в событии из-за того значения, которое Иерусалим имел для американской истории.
Новости о торжественном мероприятии вызвали недовольство Палестинской администрации, а также нескольких "левых" израильских НПО, которые заявили, что открытие дороги еще больше укрепит израильское присутствие в восточных частях города, который, как надеются палестинцы, однажды станет их столицей. Само мероприятие проходило в преимущественно палестинском районе Силуан к югу от Старого города.
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Газета сообщает, что в воскресенье министерство иностранных дел Палестины обнародовало заявление, осуждающее "империалистические планы иудаизации", которые, по мнению палестинского МИД, направлены на изменение статус-кво в городе, и раскритиковало администрацию Трампа. Издание отмечает, что Гринблатт отверг критику, назвав ее "смехотворной" и добавив в своем Twitter, что "мы не можем иудаизировать то, что демонстрируют история / археология".
Мероприятие посетили около 100 человек, в том числе жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху, посол Израиля в США, израильские политики, а также послы США во Франции, Дании и Португалии.
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