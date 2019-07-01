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РИА Новости

В США десять человек погибли в результате крушения самолета

02:16
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас погибли десять человек, сообщает местный телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.
Инцидент произошел в городе Эддисон округа Даллас утром в воскресенье по местному времени.
Самолет врезался в ангар в аэропорту. После этого он загорелся, в результате чего был уничтожен.
Директор по связям с общественностью города Мэри Розенблит заявила, что из находившихся в самолете людей никто не выжил.
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