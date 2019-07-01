В США десять человек погибли в результате крушения самолета

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас погибли десять человек, сообщает местный телеканал В результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас погибли десять человек, сообщает местный телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.

Инцидент произошел в городе Эддисон округа Даллас утром в воскресенье по местному времени.

Video from Ian Robinson shows moments after a plane crashed into a hangar at the Addison Airport. Multiple fire units on scene @FOX4 pic.twitter.com/soGlnGLk26 — Lynnanne Nguyen (@LynnanneFOX4) 30 июня 2019 г.

Самолет врезался в ангар в аэропорту. После этого он загорелся, в результате чего был уничтожен.