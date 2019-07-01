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РИА Новости

Власти Латвии обвинили Эстонию в развязывании "акцизной войны"

02:04
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ТАЛЛИН, 1 июл - РИА Новости. Эстония с 1 июля снижает на 25% акциз на алкоголь, это решение уже вызвало недовольство в соседней Латвии, власти которой обвинили Таллин в развязывании "акцизной войны".
Парламент Эстонии 13 июня принял в заключительном, третьем чтении законопроект о снижении на 25% акцизных ставок на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки, который вступает в силу с 1 июля. Снижение акциза на 25% означает, что цена бутылки пива крепостью 5% снизится вместе с налогом с оборота на 13 центов, а пол-литровой бутылки водки - на 1,5 евро.
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По оценке правительства Эстонии, сокращение акциза позволит предпринимателям снизить цены на алкоголь, это должно уменьшить развернувшуюся в последние годы приграничную торговлю спиртным с Латвией. Значительная разница в размерах акцизов между соседними странами привела к тому, что жители Эстонии все чаще покупают алкоголь в Латвии. Кроме того, разница ставок акциза на алкоголь между Эстонией и Финляндией продолжала сокращаться в последние годы. Это привело к тому, что северные соседи стали покупать в Эстонии меньше алкоголя, что также оказало серьезное влияние на снижение налоговых поступлений в госбюджет.
По расчетам эстонского Минфина, после снижения акциза объемы приграничной торговли алкоголем сократятся на 80%, в том числе пивом - на 45%, при этом продажи пива финским туристам в Эстонии вырастут на 20%, а прочего алкоголя - на 35%. Внутреннее потребление алкоголя увеличится примерно на 5%. Согласно финансовому прогнозу, в этом году бюджет недополучит из-за снижения акциза 12 миллионов евро, но в четыре последующих года дополнительные доходы бюджета составят по 3 миллиона евро в год. Это произойдет за счет роста поступлений налога с оборота при возросших продажах на внутреннем рынке.
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем
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Латвийская империя наносит ответный удар. Эстонии. Алкоголем Гонка алковооружений между двумя прибалтийскими странами набирает обороты. Повышается градус, растет крепость. Вслед за эстонским парламентом парламент латвийский тоже принял решение снизить акциз на крепкий алкоголь. Все для алчущего клиента.
После принятия Эстонией решения о снижении акциза на алкоголь премьер Латвии Кришьянис Кариньш упрекнул Таллин за "развязывание акцизной войны". Он заявил, что Латвия ответит на это снижением акциза. По словам премьера, между странами Балтии существовала договоренность, что решения по поводу акциза страны согласуют с соседями. Премьер Эстонии Юри Ратас заявил, что не знает о такой договоренности и каждая страна ведет независимую акцизную политику.
Латвийский сейм 20 июня в первом чтении соответствующего законопроекта согласился понизить ставку акциза на крепкие алкогольные напитки на 15%. Снижение ставки акциза не коснется пива, вина и других алкогольных напитков с содержанием алкоголя менее 22%. Законопроект рассматривается в ускоренном порядке. В ближайшее время он пройдет второе и последнее чтение.
Алкогольный отдел в супермаркете
1 июня, 12:00
Спор из-за бутылки. Латвия и Эстония начинают гибридную алковойнуЭстония намерена снизить акциз на алкоголь, чтобы жители страны перестали покупать его в соседней Латвии. В Риге же подсчитывают убытки. Про борьбу с пьянством уже никто не вспоминает.
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ЭстонияЛатвияЭкономика
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