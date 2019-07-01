Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T01:46Z
https://ria.ru/20190701/1556068539.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155596/67/1555966722_0:284:3015:1980_1036x0_80_0_0_fa08fe045164595a3e75fe451151c149.jpg
РИА Новости

Россия ограничила госзакупки отдельных видов импортных вин

01:46
280
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЭкскурсия на производстве вина Гиуаани в селе Манави в Грузии
Экскурсия на производстве вина Гиуаани в селе Манави в Грузии
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия вводит с 1 июля 2019 года в отношении отдельных видов вин иностранного производства ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд.
В понедельник вступило в силу постановление правительств РФ, расширяющее перечень продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых ограничиваются госзакупки.
Согласно этому документу, с 1 июля 2019 года будут ограничены закупки импортного вина, а также игристого, ликерного и фруктового вина для государственных и муниципальных нужд, в том числе вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. Вместе с тем, ограничения не применяются в отношении импортных вин, обращающихся на рынке и реализуемых коммерческими организациями торговли и общественного питания.
Эксперты отрасли солидарны во мнении, что ограничение госзакупок импортных вин позволит российским виноделам выйти на новый уровень качества продукции и будет способствовать развитию и повышению имиджа отечественной винодельческой отрасли, сигнал поддержки которой дает государство.
Продукция завода Массандра в Крыму
28 мая, 11:57
Крымский винодел поддержал преференции российским винам в госучреждениях
"Главное, что государственные органы, которые осуществляют закупки иностранных вин для собственных нужд, поймут, что в России достаточно хорошего вина, с помощью которого можно презентовать себя на мероприятиях, ради которых они и проводят эти закупки. Это первое. И второе: это сигнал российскому бизнесу, что государство в общем-то готово, где это возможно, помогать в реализации российской винодельческой продукции", - сказал РИА Новости президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.
Минсельхоз РФ ранее указывал, что решение о запрете закупок госучреждениями зарубежных вин позитивно отразится на отрасли: такая мера позволит ускорить развитие российских виноградарей и виноделов, а также откроет дополнительный канал сбыта для отечественных производителей.
Дегустация готовой продукции винодельческого предприятия Массандра в Крыму. Архивное фото
17 марта, 03:30
Роскачество запустит мобильное приложение с информацией о российских винах
1200001
Обсудить 1
РоссияЭкономика
Рекомендуем
Самолеты ВВС Израиля. Архивное фото
Атаку на окрестности Дамаска совершили ВВС Израиля, сообщил источник
РИА
Новости
Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
Туск приостановил саммит Евросоюза
Власти Латвии обвинили Эстонию в развязывании "акцизной войны"
В Сирии сообщили об отражении воздушной атаки на окрестности Дамаска
Лента
новостей
Ракетный двигатель РД-180. Архивное фото
В США сообщили о сбое в работе двигателя РД-180 при пуске ракеты Atlas-5
В США десять человек погибли в результате крушения самолета
В Дамаске прогремели мощные взрывы
Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации
Председатель Всероссийской политической партии Единая Россия Дмитрий Медведев. Архивное фото
Политическим партиям нужно меняться, считает Медведев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России
Юлия Тимошенко
Соратник Тимошенко объяснил, почему она не пошла на гей-парад в Киеве
Посол США в Израиле Дэвид Фридман и спецпредставитель по международным переговорам Джейсон Гринблатт на церемонии открытия Дороги паломников в Иерусалиме. 30 июня 2019
Посол США в Израиле открыл Дорогу паломников в Иерусалиме
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи. 30 июня 2019
В КНДР назвали встречу Трампа и Ким Чен Ына "исторической" и "удивительной"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Медведев призвал подробно информировать людей о работе над нацпроектами
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Медведев предложил создать в России специальный правозащитный центр
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38На официальном сайте G20 разместили видео с "японскими" Курилами
02:33Заседание саммита Евросоюза пока не возобновилось, сообщил источник
02:28Медведев призвал подробно информировать людей о работе над нацпроектами
02:20Посол США в Израиле открыл Дорогу паломников в Иерусалиме
02:16В США десять человек погибли в результате крушения самолета
02:04Власти Латвии обвинили Эстонию в развязывании "акцизной войны"
01:56Партийная деятельность должна стать "набором сервисов", считает Медведев
01:53Политическим партиям нужно меняться, считает Медведев
01:46Россия ограничила госзакупки отдельных видов импортных вин
01:38Медведев предложил создать в России специальный правозащитный центр
01:31Атаку на окрестности Дамаска совершили ВВС Израиля, сообщил источник
01:28Число жертв протестов в Судане достигло семи человек
01:25Российские военные проведут наблюдательный полет над Германией
01:22В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
01:18В КНДР назвали встречу Трампа и Ким Чен Ына "исторической" и "удивительной"
01:15Туск приостановил саммит Евросоюза
01:12В США сообщили о сбое в работе двигателя РД-180 при пуске ракеты Atlas-5
01:07В Сирии сообщили об отражении воздушной атаки на окрестности Дамаска
01:01Генсек ООН поприветствовал стремление США и КНДР возобновить рабочий диалог
00:58Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации
Лента новостейМолния