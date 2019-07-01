Атаку на окрестности Дамаска совершили ВВС Израиля, сообщил источник

ДАМАСК/БЕЙРУТ, 1 июл - РИА Новости. Сирийский военный источник сообщил РИА Новости, что атаку на окрестности Дамаска и Хомс совершили израильские ВВС.

Ранее государственное телевидение Сирии сообщило об отражении воздушной атаки на окрестности Дамаска и город Хомс. По его данным, сбиты не менее трех ракет. Как сообщал корреспондент РИА Новости в сирийской столице, в небе над Дамаском были слышны взрывы.

#BREAKING: #Israel Defense Force just carried-out an strike against unidentified targets in #Sahnaya, South of #Damascus. Most probably, the F-16Ds of #IsraelAirForce's 109sq launched Delilah cruise missiles which the #Syria Air Defense Force tried to shoot down by Pantsir-S2 SAM pic.twitter.com/yB6tIlmD5F — Air War (@TheAirWar) 30 июня 2019 г.

"ПВО Сирии отразила атаку ракетами, запущенными израильскими военными самолетами из воздушного пространства Ливана в направлении наших военных позиций в Хомсе и окрестностях Дамаска", - сказал источник.

Источник в международном аэропорту Бейрута также сообщил РИА Новости, что атаку совершили израильские самолеты из ливанского воздушного пространства.

"Согласно нашим наблюдениям, перед нанесением ударов по Сирии в воздушное пространство вторглись десять и более самолетов израильских ВВС", - сказал собеседник агентства.