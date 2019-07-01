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РИА Новости
Война в Сирии

Атаку на окрестности Дамаска совершили ВВС Израиля, сообщил источник

01:31
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© AFP 2019 / Jack GuezСамолеты ВВС Израиля. Архивное фото
Самолеты ВВС Израиля. Архивное фото
© AFP 2019 / Jack Guez
Самолеты ВВС Израиля. Архивное фото
ДАМАСК/БЕЙРУТ, 1 июл - РИА Новости. Сирийский военный источник сообщил РИА Новости, что атаку на окрестности Дамаска и Хомс совершили израильские ВВС.
Ранее государственное телевидение Сирии сообщило об отражении воздушной атаки на окрестности Дамаска и город Хомс. По его данным, сбиты не менее трех ракет. Как сообщал корреспондент РИА Новости в сирийской столице, в небе над Дамаском были слышны взрывы.
"ПВО Сирии отразила атаку ракетами, запущенными израильскими военными самолетами из воздушного пространства Ливана в направлении наших военных позиций в Хомсе и окрестностях Дамаска", - сказал источник.
Источник в международном аэропорту Бейрута также сообщил РИА Новости, что атаку совершили израильские самолеты из ливанского воздушного пространства.
"Согласно нашим наблюдениям, перед нанесением ударов по Сирии в воздушное пространство вторглись десять и более самолетов израильских ВВС", - сказал собеседник агентства.
Группа военных самолетов продолжает совершать маневры над городом Кисервен на севере Ливана.
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