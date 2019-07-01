Число жертв протестов в Судане достигло семи человек

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Число жертв протестов в Судане достигло семи, 181 человек пострадал, сообщает агентство Число жертв протестов в Судане достигло семи, 181 человек пострадал, сообщает агентство SUNA со ссылкой на секретаря министерства здравоохранения страны.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в ходе воскресных акций протеста в Судане.

"В ходе протестов в воскресенье погибли семеро, 181 ранен, из них 27 с огнестрельными ранениями", - заявил агентству секретарь министерства здравоохранения Судана Сулейман Абдулджаббар.

Ранее телеканал " Аль-Арабия " сообщал, что снайперы открыли огонь по мирным жителям и бойцам спецназа во время демонстраций в суданской столице Хартуме.

Переходный военный совет (ПВС) возложил ответственность за все потенциальные последствия воскресных акций протеста на оппозиционные "Силы за свободу и перемены", призвавшие граждан выйти на улицы Хартума. Сообщалось, что суданская полиция применила в воскресенье слезоточивый газ для разгона демонстрантов в городе Хартум Бахри к северу от суданской столицы.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.