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РИА Новости
Ситуация в Судане

Число жертв протестов в Судане достигло семи человек

01:28
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Число жертв протестов в Судане достигло семи, 181 человек пострадал, сообщает агентство SUNA со ссылкой на секретаря министерства здравоохранения страны.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли в ходе воскресных акций протеста в Судане.
"В ходе протестов в воскресенье погибли семеро, 181 ранен, из них 27 с огнестрельными ранениями", - заявил агентству секретарь министерства здравоохранения Судана Сулейман Абдулджаббар.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал, что снайперы открыли огонь по мирным жителям и бойцам спецназа во время демонстраций в суданской столице Хартуме.
Акция протеста у здания министерства обороны в Хартуме
11 апреля, 11:39
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Переходный военный совет (ПВС) возложил ответственность за все потенциальные последствия воскресных акций протеста на оппозиционные "Силы за свободу и перемены", призвавшие граждан выйти на улицы Хартума. Сообщалось, что суданская полиция применила в воскресенье слезоточивый газ для разгона демонстрантов в городе Хартум Бахри к северу от суданской столицы.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
Обстановка в столице Судана и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданские военные разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Оппозиция ответила военным забастовкой и акциями гражданского неповиновения и призвала как можно быстрее передать власть гражданскому правительству.
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Ситуация в СуданеСуданВ мире
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