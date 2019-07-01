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РИА Новости

Российские военные проведут наблюдательный полет над Германией

01:25
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© Flickr / José Luis Celada Euba Самолет Ан-30Б. Архивное фото
Самолет Ан-30Б. Архивное фото
© Flickr / José Luis Celada Euba
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российский самолёт Ан-30Б проведет наблюдательный полет над территорией Германии с 1 по 5 июля, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
"В рамках реализации Международного договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Германии", - пишет газета со ссылкой на начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
По словам Рыжкова, полёт над Германией будет выполняться в период с 1 по 5 июля с аэродрома открытого неба Кёльн-Бонн. Отмечается, что максимальная дальность полёта составит 1300 километров.
Ан-30Б будет выполнять полёт по согласованному маршруту, а немецкие специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором. Это 24-й наблюдательный полёт РФ над территориями государств – участников договора в 2019 году.
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Кроме того, в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта в Чехии. Оно состоится 2 июля в течение одного дня. Такие посещения проводятся для проверки информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники.
"Инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге они получат информацию от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники", - добавляется в сообщении.
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