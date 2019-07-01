Российские военные проведут наблюдательный полет над Германией

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российский самолёт Ан-30Б проведет наблюдательный полет над территорией Германии с 1 по 5 июля, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил РФ " Российский самолёт Ан-30Б проведет наблюдательный полет над территорией Германии с 1 по 5 июля, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил РФ " Красная звезда ".

"В рамках реализации Международного договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Германии", - пишет газета со ссылкой на начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По словам Рыжкова, полёт над Германией будет выполняться в период с 1 по 5 июля с аэродрома открытого неба Кёльн-Бонн. Отмечается, что максимальная дальность полёта составит 1300 километров.

Ан-30Б будет выполнять полёт по согласованному маршруту, а немецкие специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором. Это 24-й наблюдательный полёт РФ над территориями государств – участников договора в 2019 году.

Кроме того, в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта в Чехии. Оно состоится 2 июля в течение одного дня. Такие посещения проводятся для проверки информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники.