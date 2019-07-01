Туск приостановил саммит Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.

Лидерам ЕС предстоит на саммите в Брюсселе договориться о "пакете" назначений на посты главы ЕК, Евросовета и дипломатии ЕС. Это необходимо сделать до начала пленарной сессии Европарламента нового созыва 2 июля.

"Глава Евросовета приостановил саммит. Сейчас он организует двусторонние встречи с лидерами. Саммит возобновит работу после завершения двусторонних консультаций", - сообщил чиновник.

Другой источник заявил, что необходимость прервать дискуссии указывает "на невозможность пока достичь решения".

Внеочередной саммит в воскресенье стал третьей за последние два месяца попыткой достичь компромисса по пакету кандидатур на ключевые посты в евроструктурах. Начальным пунктом дискуссий стал "пакет", сформированный по итогам консультаций на полях саммита G20 в Осаке. В его основе было компромиссное предложение согласовать на пост главы ЕК голландца Франса Тиммерманса, выдвиженца европейского альянса социал-демократов, у которых в ЕП вторая по величине фракция.