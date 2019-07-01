Туск приостановил саммит Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Лидерам ЕС предстоит на саммите в Брюсселе договориться о "пакете" назначений на посты главы ЕК, Евросовета и дипломатии ЕС. Это необходимо сделать до начала пленарной сессии Европарламента нового созыва 2 июля.
"Глава Евросовета приостановил саммит. Сейчас он организует двусторонние встречи с лидерами. Саммит возобновит работу после завершения двусторонних консультаций", - сообщил чиновник.
Другой источник заявил, что необходимость прервать дискуссии указывает "на невозможность пока достичь решения".
Внеочередной саммит в воскресенье стал третьей за последние два месяца попыткой достичь компромисса по пакету кандидатур на ключевые посты в евроструктурах. Начальным пунктом дискуссий стал "пакет", сформированный по итогам консультаций на полях саммита G20 в Осаке. В его основе было компромиссное предложение согласовать на пост главы ЕК голландца Франса Тиммерманса, выдвиженца европейского альянса социал-демократов, у которых в ЕП вторая по величине фракция.
Однако ряд стран, лидеры которых относятся к ведущей в ЕС правоцентристской "Европейской народной партии" (ЕНП), а также страны Восточной и Центральной Европы заблокировали этот вариант по разным причинам. ЕНП продолжает настаивать, что приоритет должен быть у ее выдвиженца, баварца Манфреда Вебера, но его кандидатура тоже не набирает большинства в Евросовете. Таким образом, обсуждение пока зашло в тупик.