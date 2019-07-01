В США сообщили о сбое в работе двигателя РД-180 при пуске ракеты Atlas-5

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Нештатная ситуация произошла с российским двигателем РД-180 при пуске ракеты-носителя Atlas-5 в 2018 году, она не отразилась на полете ракеты, полезная нагрузка была выведена на расчетную орбиту, сообщила РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы американской компании United Launch Alliance (ULA) Джули Арнольд.

Двигатель РД-180 производится в НПО Энергомаш (предприятие Роскосмоса) и используется на первой ступени Atlas-5. ULA предоставляет пусковые услуги с помощью Atlas-5.

В июне счетная палата США выпустила отчет о программе коммерческих пилотируемых полетов НАСА, в котором сообщалось о нештатной ситуации с двигателем, произошедшей при пуске ракеты Atlas-5 в 2018 году. Особое внимание к ней было связано с тем, что с помощью Atlas-5 планируется запускать на МКС коммерческие пилотируемые корабли Starliner разработки компании Boeing. При этом в отчете не приводилось название двигателя.

В НПО Энергомаш не стали комментировать данную информацию.

"Во время пуска (ракеты Atlas-5) в 2018 году (положение) двигателя немного отклонилось от (заданного) командами (системы управления). И, несмотря на нежелательность (отклонения), это не повлияло на выполнение (задач) пуска. Пуск был полностью успешным, и полезная нагрузка была выведена на расчетную орбиту", - сказала Арнольд.

На уточняющий вопрос, был ли это двигатель РД-180, она ответила: "Да". Однако Арнольд добавила, что РД-180 является успешным и надежным двигателем, который летал 79 раз на ракетах Atlas-5 "со 100-процентной успешностью полетов".

При этом она не уточнила, в каком пуске Atlas-5 произошла данная нештатная ситуация, сославшись на требования заказчика. В 2018 году было выполнено пять пусков Atlas-5.

Арнольд рассказала, что сбой в работе двигателя был тщательно расследован компанией ULA и приняты меры для снижения риска его повторения. В последующих пусках Atlas-5 не было зафиксировано отклонений в работе двигателя, подчеркнула она.

По ее словам, ULA предоставила всю доступную информацию компании Boeing и НАСА о принятых мерах и уменьшении рисков.

К настоящему моменту выполнены 85 полетов американских ракет-носителей Atlas-3 и Atlas-5 на двигателях РД-180. Первый РД-180 был поставлен в США в январе 1999 года. Всего, по данным НПО Энергомаш, в США отправлено 116 таких двигателей.