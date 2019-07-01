В Сирии сообщили об отражении воздушной атаки на окрестности Дамаска

ДАМАСК, 1 июл – РИА Новости. Государственное телевидение Сирии сообщило об отражении воздушной атаки на окрестности Дамаска и город Хомс.

Канал уточнил, что в небе над Дамаском сбиты три ракеты. Взрывы прогремели в небе над столицей Сирии с 0.30 понедельника по местному времени (совпадает с мск).

#BREAKING: #Israel Defense Force just carried-out an strike against unidentified targets in #Sahnaya, South of #Damascus. Most probably, the F-16Ds of #IsraelAirForce's 109sq launched Delilah cruise missiles which the #Syria Air Defense Force tried to shoot down by Pantsir-S2 SAM pic.twitter.com/yB6tIlmD5F — Air War (@TheAirWar) 30 июня 2019 г.

Ливанский телеканал al-Mayadeen передает, что взрывы также слышны на границе Сирии и Ливана одновременно с полетами израильской авиации на низких высотах на юге Ливана.

Израильский авианалет

Сирийский военный источник сообщил РИА Новости, что атаку на окрестности Дамаска и Хомс совершили израильские ВВС.

"ПВО Сирии отразила атаку ракетами, запущенными израильскими военными самолетами из воздушного пространства Ливана в направлении наших военных позиций в Хомсе и окрестностях Дамаска", — сказал собеседник агентства.

Источник в международном аэропорту Бейрута также сообщил РИА Новости, что атаку совершили как минимум десять израильских самолетов из ливанского воздушного пространства.

Группа военных самолетов продолжает совершать маневры над городом Кисервен на севере Ливана.