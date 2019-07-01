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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии сообщили об отражении воздушной атаки на окрестности Дамаска

01:07
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ДАМАСК, 1 июл – РИА Новости. Государственное телевидение Сирии сообщило об отражении воздушной атаки на окрестности Дамаска и город Хомс.
Канал уточнил, что в небе над Дамаском сбиты три ракеты. Взрывы прогремели в небе над столицей Сирии с 0.30 понедельника по местному времени (совпадает с мск).
Ливанский телеканал al-Mayadeen передает, что взрывы также слышны на границе Сирии и Ливана одновременно с полетами израильской авиации на низких высотах на юге Ливана.

Израильский авианалет

Сирийский военный источник сообщил РИА Новости, что атаку на окрестности Дамаска и Хомс совершили израильские ВВС.
"ПВО Сирии отразила атаку ракетами, запущенными израильскими военными самолетами из воздушного пространства Ливана в направлении наших военных позиций в Хомсе и окрестностях Дамаска", — сказал собеседник агентства.
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Источник в международном аэропорту Бейрута также сообщил РИА Новости, что атаку совершили как минимум десять израильских самолетов из ливанского воздушного пространства.
Группа военных самолетов продолжает совершать маневры над городом Кисервен на севере Ливана.
Основной целью бомбардировок, которые продолжаются последние несколько лет, израильтяне называют борьбу с враждебным присутствием Ирана и его сателлитов у своих северных границ.
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