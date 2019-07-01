Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава правящей на востоке Ливии Палаты представителей, которая сотрудничает с Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, Агила Салех объявил о всеобщей мобилизации в стране после угроз Турции в адрес ЛНА, сообщает телеканал Глава правящей на востоке Ливии Палаты представителей, которая сотрудничает с Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, Агила Салех объявил о всеобщей мобилизации в стране после угроз Турции в адрес ЛНА, сообщает телеканал Sky News Arabia

Ранее сообщалось, что власти города Адждабия на востоке Ливии, лояльные ЛНА, заявили о задержании двух граждан Турции. Эти меры, как утверждалось, были приняты в связи с указанием Хафтара ответить на поддержку Турцией террористических группировок в Ливии. МИД Турции заявлял, что ЛНА задержала шесть турецких граждан. Анкара рассчитывает на их освобождение, в ином случае силы Хафтара станут "целями" Турции, отмечалось в заявлении.

"Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех в качестве главнокомандующего объявил о всеобщей мобилизации в Ливии в ответ на угрозы Турции", - передает телеканал.

Командующий восточной Ливийской национальной армией Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.

В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.