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РИА Новости

Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации

00:58
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава правящей на востоке Ливии Палаты представителей, которая сотрудничает с Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, Агила Салех объявил о всеобщей мобилизации в стране после угроз Турции в адрес ЛНА, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Ранее сообщалось, что власти города Адждабия на востоке Ливии, лояльные ЛНА, заявили о задержании двух граждан Турции. Эти меры, как утверждалось, были приняты в связи с указанием Хафтара ответить на поддержку Турцией террористических группировок в Ливии. МИД Турции заявлял, что ЛНА задержала шесть турецких граждан. Анкара рассчитывает на их освобождение, в ином случае силы Хафтара станут "целями" Турции, отмечалось в заявлении.
"Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех в качестве главнокомандующего объявил о всеобщей мобилизации в Ливии в ответ на угрозы Турции", - передает телеканал.
Командующий восточной Ливийской национальной армией Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарЛивияТурцияВ мире
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