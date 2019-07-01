Медведев рассказал, как избавить "Единую Россию" от чванства и хамства

И четвертая тема, о которой не могу не сказать, — это инструменты контроля за деятельностью партии. У нас в "Единой России" есть немало профессиональных политиков, которых я лично знаю и уважаю за их трудолюбие и внимательное отношение к людям. Но чаще на слуху совсем другие представители партии. Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам.