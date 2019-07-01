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РИА Новости

Медведев рассказал, как избавить "Единую Россию" от чванства и хамства

00:25
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Председатель Всероссийской политической партии Единая Россия Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Инструменты внутреннего и внешнего контроля "Единой России" должны избавить партию от чванства и хамства, также нужно проработать предложение об ответственности членов генсовета за реализацию проектов, заявил председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в газете "Известия".

И четвертая тема, о которой не могу не сказать, — это инструменты контроля за деятельностью партии. У нас в "Единой России" есть немало профессиональных политиков, которых я лично знаю и уважаю за их трудолюбие и внимательное отношение к людям. Но чаще на слуху совсем другие представители партии. Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
Дмитрий Медведев
Председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Медведев напомнил, что у ЕР есть внутрипартийный контроль, в том числе на стадии выдвижения кандидатов.
"Иногда уже при подготовке предварительного голосования становится понятно, что этот человек не потянет ту огромную работу, которую должен вести депутат. Не будет достаточно внимателен к людям. Так было на Сахалине и в Новгородской области", - отметил председатель партии.
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Он уточнил, что там претендентов не допустили к предварительному голосованию "потому, что они своими действиями дискредитировали партию".
"Например, были факты нарушения требований агитации. И региональные отделения четко отреагировали на это", - сообщил Медведев.
Но нельзя, по его словам, забывать и о "внешних контролерах": журналистах, гражданских активистах и блогерах.
"Еще одно предложение. Оно касается персональной ответственности членов генсовета за реализацию наиболее важных для нас сегодня задач. Включая социальные проекты партии, работу с молодежью и НКО и некоторые другие", - написал Медведев.
Он подчеркнул, что вопрос об обновлении работы руководящих органов будет обсуждаться на совместном заседании высшего и генерального советов партии в ходе конференции.
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