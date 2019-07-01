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РИА Новости
Культура

Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России

00:14
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
"Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? И почему союз грузин России", — написал Соловьев в Twitter.
Участники Марша свободы на проспекте Руставели в Тбилиси. 29 июня 2019
Вчера, 08:00
Печеньки Госдепа или "рука Москвы". Кто управляет протестами в Грузии
Ранее Катамадзе сообщила, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним в России. Так она ответила на критику со стороны грузинской общественности.

Беспорядки в Грузии

В Грузии более недели длятся массовые протесты, начавшиеся после участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Волнения начались после того как депутат Госдумы Сергей Гаврилов по приглашению принимающей стороны занял кресло спикера парламента Грузии. Радикалы штурмовали здание законодательного органа, в ходе столкновений с правоохранительными органами пострадали более 240 человек, еще 300 участников протеста задержали.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что за протестами стоит Москва, а Россию она назвала "врагом и оккупантом". Дмитрий Медведев в ответ отметил, что слова грузинского лидера были непрофессиональными, а антироссийские протесты, по словам премьера, стали результатом противостояния оппозиции с действующей властью.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Вчера, 21:44
Пушков прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
1505301322
Обсудить 53
КультураПротесты в ГрузииВладимир СоловьевРоссияГрузия
Популярные комментарии
Соловьева стало очень много в новостях...и тоже вопрос - это кто? какая-то значимая фигура, чье мнение очень важно для нас?
1 июля, 01:28
Алена Лялина
28301012
Ваще никто,и звать никак.Просто,наосточертел.
1 июля, 01:33
Евгений Ковынёв
2600109
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