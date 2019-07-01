Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.

"Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? И почему союз грузин России", — написал Соловьев в Twitter

Ранее Катамадзе сообщила, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним в России. Так она ответила на критику со стороны грузинской общественности.

Беспорядки в Грузии

В Грузии более недели длятся массовые протесты, начавшиеся после участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Волнения начались после того как депутат Госдумы Сергей Гаврилов по приглашению принимающей стороны занял кресло спикера парламента Грузии. Радикалы штурмовали здание законодательного органа, в ходе столкновений с правоохранительными органами пострадали более 240 человек, еще 300 участников протеста задержали.