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РИА Новости

Медведев призвал работать над обновлением "Единой России"

00:13
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев на съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия". Архивное фото
Дмитрий Медведев на съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. "Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
В своей статье, опубликованной в понедельник в газете "Известия", он подчеркивает, что "быть правящей партией трудно". Это предполагает ответственность за принятые решения и поддержавших партию избирателей, и в "Единой России", по его словам, это хорошо понимают. За 18 лет с момента создания партии она прошла серьезный путь, уточнил ее лидер, - депутаты от ЕР представлены на всех уровнях, есть результаты в работе представителей партии и в исполнительной власти.
"В целом сделано немало. Но при этом мы чувствуем определенный дефицит доверия. Людям все чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно. Это хорошо видно по результатам региональных выборов, которые состоялись в сентябре 2018 года", - пишет Медведев.
Там, где кандидаты и региональные отделения партии внимательно отнеслись к обращениям людей и оперативно реагировали на них, наблюдалась убедительная победа "Единой России"; там, где этого не хватило, люди просто не хотели идти на избирательные участки или проголосовали против, пояснил председатель партии. Он посоветовал сейчас учесть это коллегам в тех регионах, где через два месяца предстоят выборы.
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"Считаю, что главная проблема здесь в том, как партия общается с людьми. Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать. И слишком редко даем людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках", - полагает Медведев.
Поэтому, отметил премьер-министр, в "Единой России" сейчас вплотную работают над обновлением партии. "Прежде всего по направлениям, которым раньше уделяли мало внимания. Это поддержка гражданских инициатив, цифровизация партии, подбор кадров. Причем перемены начали с регионов", - продолжил председатель ЕР.
Он упомянул, что 8 сентября пройдет голосование в рамках более чем 5 тысяч избирательных кампаний, будет распределяться свыше 46 тысяч мандатов.
"Кампания простой не будет. Пока идет этап выдвижения кандидатов. Уверен, они приложат все усилия, чтобы достойно представлять партию на встречах с людьми, на дебатах и в ходе всей кампании. Самое важное — убедить избирателей в том, что "Единая Россия" понимает ситуацию в каждом конкретном регионе, городе или поселке. Знает, как изменить ее к лучшему. И реальными делами доказать это", - подчеркнул Медведев.
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Дмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияПолитика
Популярные комментарии
Всех выгнать мандаты раздать в лотерейном порядке типо госслато так будет честнее и в депутатах появится люди из народа которые знают как живется в России
1 июля, 01:31
maksuten
1541000
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