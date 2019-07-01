Медведев призвал работать над обновлением "Единой России"

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. "Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.

В своей статье, опубликованной в понедельник в газете " Известия ", он подчеркивает, что "быть правящей партией трудно". Это предполагает ответственность за принятые решения и поддержавших партию избирателей, и в "Единой России", по его словам, это хорошо понимают. За 18 лет с момента создания партии она прошла серьезный путь, уточнил ее лидер, - депутаты от ЕР представлены на всех уровнях, есть результаты в работе представителей партии и в исполнительной власти.

"В целом сделано немало. Но при этом мы чувствуем определенный дефицит доверия. Людям все чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно. Это хорошо видно по результатам региональных выборов, которые состоялись в сентябре 2018 года", - пишет Медведев.

Там, где кандидаты и региональные отделения партии внимательно отнеслись к обращениям людей и оперативно реагировали на них, наблюдалась убедительная победа "Единой России"; там, где этого не хватило, люди просто не хотели идти на избирательные участки или проголосовали против, пояснил председатель партии. Он посоветовал сейчас учесть это коллегам в тех регионах, где через два месяца предстоят выборы.

"Считаю, что главная проблема здесь в том, как партия общается с людьми. Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать. И слишком редко даем людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках", - полагает Медведев.

Поэтому, отметил премьер-министр, в "Единой России" сейчас вплотную работают над обновлением партии. "Прежде всего по направлениям, которым раньше уделяли мало внимания. Это поддержка гражданских инициатив, цифровизация партии, подбор кадров. Причем перемены начали с регионов", - продолжил председатель ЕР.

Он упомянул, что 8 сентября пройдет голосование в рамках более чем 5 тысяч избирательных кампаний, будет распределяться свыше 46 тысяч мандатов.