Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз

Повестка международных саммитов, таких как встреча G20 в Осаке, вырабатывается путем долгих и сложных переговоров, в которых участвуют высокопоставленные дипломаты и эксперты. Повестку саммита, его темы и ключевые вопросы, которые на нем будут обсуждаться, невозможно поменять за один день и тем более невозможно это сделать за день до начала самого саммита, но именно это сделал Владимир Путин. Лидеры стран G20 летели в Осаку на саммит "Двадцатки", а прилетели на похороны — на похороны западного либерализма. Чтобы убедиться в точности этой оценки, достаточно отметить, что Дональда Трампа спрашивали именно об этом, а западная пресса уделяет максимальное внимание не результатам переговоров по вопросам американо-китайской торговой войны, а критике или поддержке позиции, которую российский лидер обозначил в своем интервью Financial Times и на своей пресс-конференции на полях саммита G20.

В этом контексте в качестве самого яркого свидетельства западного обессивного внимания к похоронам глобального либерализма можно выделить статью британской The Independent, автору которой удалось лучше всего сформулировать фрустрации наших западных и особенно европейских партнеров. "В 2014 году Меркель сказала, что Путин живет в другом мире. Во вчерашнем интервью о конце либерализма Путин нанес ответный удар: "Вы живете в моем мире сейчас", пишет британский колумнист Оливер Кэррол.

Фразу о "жизни в моем мире" Путин дословно не говорил, но мысль автора The Independent все равно является по сути верной: если смотреть на сегодняшний мир, то это Ангела Меркель (а не Владимир Путин) со своими представлениями о прекрасном и допустимом является представителем нетрадиционной интеллектуально-идеологической ориентации, и очевидно, что жить в таком мире ей (как и ее идеологическим союзникам) крайне некомфортно. Будущее мира ближе к видению Путина, чем к мультикультурным и нетрадиционным ценностям условной Ангелы Меркель, — и это не позиция условной "российской пропаганды", а констатация вполне конкретной британской прессы. Например, The Guardian пишет , что "путинизм действительно может стать будущим человечества". И уже даже ищет, на кого бы повесить вину за это будущее, которое британским медийщикам очень сильно не нравится.

Важная деталь для понимания паники наших западных партнеров: по версии Guardian, "путинизм" уже празднует идеологическую победу в Евросоюзе, причем в некоторых случаях это происходит даже в тех странах, чье руководство сложно заподозрить в особо теплых чувствах к России. Например, по оценке издания, "путинизм" уже победил в Польше. Более того, он якобы также победил в Италии, Венгрии и даже в Турции. По этой логике получается, что любая страна, которая отказывается подчиняться некой наднациональной клике глобалистов и защищает свою собственную культуру и традиционные ценности, автоматически становится членом эдакого "путинского интернационала".

Показательно, что критики этого тренда напрочь отказываются понимать и признавать абсолютно очевидный факт: идею уважения традиционных ценностей, суверенитета и примата национальных интересов придумал совсем не Владимир Путин, ибо она является едва ли не самой древней политической концепцией вида homo sapiens, и, соответственно, обвинять носителей этой идеи в "путинизме" или в "работе на Кремль" — верх глупости. Причем с довольно забавным последствием — позиция и идеология российского лидера усилиями западных критиков становится неким глобальным символом сопротивления идеологическим перверсиям глобального либерализма в его современном изводе.

Масла (а точнее, бензина) в огонь медийного гнева, обращенного на российского лидера, подлил Дональд Трамп. Президента США спросили на пресс-конференции, согласен ли он с позицией Владимира Путина по поводу западного либерализма, и Трамп немедленно с ним согласился и заодно предложил свою интерпретацию причин устаревания западного либерализма: "Ну он может чувствовать так. Он говорит, что происходит. Я полагаю, вы смотрите на то, что происходит в Лос-Анджелесе, и на это так грустно смотреть, и на то, что происходит в Сан-Франциско и паре других городов, которыми управляет необыкновенная группа либеральных людей. Я не знаю, о чем они думают. Но он действительно видит вещи, которые происходят в Соединенных Штатах, которые, вероятно, помешали бы ему сказать, насколько США прекрасны."

Это бурливое высказывание Трампа нуждается в политологическом переводе. Президент США ответил на вопрос исходя из американских реалий. Даже очень богатые города в США, которыми управляют американские (ультралевые) либералы, превращаются в настоящие помойки. В Лос-Анджелесе (одном из городов, в который стекаются деньги Кремниевой долины) ситуация дошла до того, что в город вернулся тиф, а полицейские участки захвачены крысами. В Сан-Франциско центр города, по оценкам местных журналистов, напоминает общественный туалет, а один из американских ученых-эпидемиологов, побывавший в самых грязных и опасных трущобах планеты, сообщил телеканалу NBC, что некоторые районы Сан-Франциско — грязнее трущоб Индии или Бразилии. Дополнительную пикантность городскому пейзажу придает "ковер" из использованных шприцев (которые массово раздаются мэрией местным наркоманам, которые стекаются со всей округи в этот город, который управляется самыми ярыми борцами за либеральные ценности в их американском понимании).

Трудно сказать, насколько мнение Владимира Путина об "изживающим себя либерализме" было мотивировано знакомством с его американским преломлением на муниципальном уровне, но вот, судя по ответу российского президента на претензии Элтона Джона (который очень недоволен российским законом об ограничении пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних), есть вероятность, что российский лидер знаком с другими аспектами практической реализации либеральных ценностей в США. Например, призыв российского лидера "оставить детей в покое" может быть связан с одним из свежих модных трендов американской системы образования: в детских библиотеках США проводятся "часы чтения сказок" детям младшего дошкольного возраста, только вот эти "сказки" (в которых описываются приключения персонажей с нетрадиционной ориентацией) детям читают активисты нетрадиционной ориентации, одетые в откровенные сценические женские костюмы, более подходящие для специфических ночных клубов, чем для детской библиотеки.

А чтобы местные родители не помешали "просвещению" детей, библиотеки от протестующих защищают американские полицейские.

Это только один из громких примеров, но он позволяет понять, почему позиция российского лидера, который всего лишь высказался в защиту детей, детства и традиционных ценностей, вызвала столь серьезный шок и возмущение. В зачищенный и выжженный политкорректностью западный политический дискурс вновь ворвался здоровый традиционализм, причем этот здоровый традиционализм нельзя задушить или сделать вид, что его нет.