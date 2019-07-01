Поместье Жаклин Кеннеди продают за 65 миллионов долларов

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Дочь Жаклин Кеннеди адвокат Кэролайн Кеннеди продает поместье бывшей первой леди США, в котором выросли три поколения семьи, за 65 миллионов долларов, сообщает CNN.
"Сорок лет назад, когда моя мама впервые увидела ферму "Красные ворота", сразу полюбила ее. Дюны, пруды и холмы позволили ей создать свой мир, который объединил любовь к природе, семье и книгам. Теперь мамы нет, а внуки выросли. Поэтому пришло время и нам следовать примеру мамы и создать что-то для себя. Мы надеемся, что новая семья будет дорожить этим местом, как и мы в течение трех поколений", - сказала дочь Жаклин Кеннеди Кэролайн.
В 1979 году Жаклин Кеннеди купила поместье площадью 1967 квадратных метров на берегу океана за один миллион долларов. Она постепенно ремонтировала особняк и облагораживала землю, пригласив знаменитого садовода Пола Меллона. Кэролайн Кеннеди унаследовала поместье в 2000 году.
В главной резиденции находится пять спален, библиотека, гостиная с камином, столовая и кухня шеф-повара с профессиональной техникой. Рядом с главной резиденцией расположен двухэтажный гостевой дом с четырьмя спальнями.
Почти из всех комнат, за исключением столовой, открывается вид на Атлантический океан.
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