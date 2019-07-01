Поместье Жаклин Кеннеди продают за 65 миллионов долларов

"Сорок лет назад, когда моя мама впервые увидела ферму "Красные ворота", сразу полюбила ее. Дюны, пруды и холмы позволили ей создать свой мир, который объединил любовь к природе, семье и книгам. Теперь мамы нет, а внуки выросли. Поэтому пришло время и нам следовать примеру мамы и создать что-то для себя. Мы надеемся, что новая семья будет дорожить этим местом, как и мы в течение трех поколений", - сказала дочь Жаклин Кеннеди Кэролайн.