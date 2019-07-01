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РИА Новости

Радио Sputnik выпустило путеводитель по московскому метрополитену

Вчера, 10:00
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Путеводитель для приложения Maps.me., выпущенное Радио Sputnik
Путеводитель для приложения Maps.me., выпущенное Радио Sputnik
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Радио Sputnik выпустило путеводитель для приложения Maps.me.
Первый маршрут проложен по самым популярным станциям московского метрополитена. Это перроны, которые были построены в 1930 – 50-е годы: от "Кропоткинской" из самой первой линии – до "Парка культуры", замкнувшего кольцевую линию.
Путеводитель для приложения Maps.me., выпущенное Радио Sputnik
Путеводитель для приложения Maps.me., выпущенное Радио Sputnik
Путеводитель для приложения Maps.me., выпущенное Радио Sputnik
Московский метрополитен – одна из самых популярных достопримечательностей столицы. Там ежедневно проходят организованные экскурсии. Теперь же такой тур может устроить любой владелец смартфона.
Двигаться по маршруту можно из любой точки. Пользователи смогут и увидеть заснеженные Альпы на глубине 37 метров на "Комсомольской", и поговорить через две опорные колонны как по телефону на "Маяковской".
Из путеводителя можно узнать, где в подземке найти наутилусы, портрет Сталина, переживший развенчание культа личности.
Путеводитель для приложения Maps.me., выпущенное Радио Sputnik
Путеводитель для приложения Maps.me., выпущенное Радио Sputnik
Путеводитель для приложения Maps.me., выпущенное Радио Sputnik
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SputnikМосковский метрополитен
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