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РИА Новости
Туризм

Названы самые недорогие курортные поселки Крыма для отдыха в высокий сезон

Вчера, 07:13
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В высокий сезон в Крыму самое недорогое жилье можно найти в курортных поселках Новоотрадное и Стерегущее, сообщает Tvil.ru.
Эксперты сервиса бронирования проанализировали оплаченные заявки на проживание в мини-отелях, гостевых домах и эллингах в Крыму с 1 июля по 31 августа 2019 года и выяснили, какие курортные зоны на полуострове пользуются наибольшим спросом для бюджетного отдыха на море в высокий сезон.
Самое дешевое жилье в Крыму, за 1,4 тысячи рублей в сутки, в июле — августе можно забронировать в Новоотрадном на берегу Казантипского залива Керченского полуострова. В селе Стерегущее в Раздольненском районе на западе Крыма туристы могут разместиться за 1,5 тысячи рублей за ночь.
В поселках Черноморское, Межводное, Уютное предлагается проживание стоимостью от 1,7 до 1,9 тысячи рублей в сутки.
Сочи
27 июня, 06:02
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
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