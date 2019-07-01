Названы самые недорогие курортные поселки Крыма для отдыха в высокий сезон

Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В высокий сезон в Крыму самое недорогое жилье можно найти в курортных поселках Новоотрадное и Стерегущее, сообщает Tvil.ru.

Эксперты сервиса бронирования проанализировали оплаченные заявки на проживание в мини-отелях, гостевых домах и эллингах в Крыму с 1 июля по 31 августа 2019 года и выяснили, какие курортные зоны на полуострове пользуются наибольшим спросом для бюджетного отдыха на море в высокий сезон.

Самое дешевое жилье в Крыму, за 1,4 тысячи рублей в сутки, в июле — августе можно забронировать в Новоотрадном на берегу Казантипского залива Керченского полуострова. В селе Стерегущее в Раздольненском районе на западе Крыма туристы могут разместиться за 1,5 тысячи рублей за ночь.