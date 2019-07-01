Стали известны самые дешевые курорты Кубани для отдыха в высокий сезон

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Курорты Краснодарского края - город Приморско-Ахтарск, а также поселки Туапсинского района: Агой, Дедеркой, Новомихайловский и Сенное стали самыми недорогими для отдыха в высокий сезон, сообщает Tvil.ru.

Эксперты сервиса проанализировали оплаченные заявки на проживание в мини-отелях, гостевых домах и эллингах на Кубани с 1 июля по 31 августа 2019 года и выяснили, какие курорты и Краснодарского края пользуются наибольшим спросом для бюджетного отдыха на море в середине лета.

На недорогих курортах Кубани отдыхающие на море в июле-августе заплатят за проживание менее двух тысяч рублей в сутки. Самое экономичное жилье клиенты бронировали в селах Агой и Дедеркой – цена суточного размещения здесь составляет около 1,7 тысячи рублей.