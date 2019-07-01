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РИА Новости
Туризм

Стали известны самые дешевые курорты Кубани для отдыха в высокий сезон

00:30
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТуристы отдыхают на пляже в Сочи
Туристы отдыхают на пляже в Сочи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Курорты Краснодарского края - город Приморско-Ахтарск, а также поселки Туапсинского района: Агой, Дедеркой, Новомихайловский и Сенное стали самыми недорогими для отдыха в высокий сезон, сообщает Tvil.ru.
Эксперты сервиса проанализировали оплаченные заявки на проживание в мини-отелях, гостевых домах и эллингах на Кубани с 1 июля по 31 августа 2019 года и выяснили, какие курорты и Краснодарского края пользуются наибольшим спросом для бюджетного отдыха на море в середине лета.
На недорогих курортах Кубани отдыхающие на море в июле-августе заплатят за проживание менее двух тысяч рублей в сутки. Самое экономичное жилье клиенты бронировали в селах Агой и Дедеркой – цена суточного размещения здесь составляет около 1,7 тысячи рублей.
В городке Приморско-Ахтарск можно найти жилье за 1,8 тысячи рублей, в поселках Новомихайловский и Сенной – до 1,9 тысяч рублей в сутки.
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