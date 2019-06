Игорные зоны в России

В начале 2019 года сообщалось, что южнокорейская компания Ramid Hotels & Resorts намерена построить в игорной зоне "Приморье" гольф-поле и казино. Также о строительстве в игорной зоне гольф-поле за 2 миллиарда долларов заявила другая южнокорейская компания Dongnam Industry Co., Ltd, ее российским партнером выступает компания Vladivostok Country Club. Еще одна корейская компания K International Inc. намерена построить в "Приморье" игорно-развлекательный комплекс с объемом вложений 300 миллионов долларов.