Игорные зоны в России

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2006 года "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", игорная зона – это часть территории Российской Федерации, которая предназначена для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и границы которой установлены в соответствии с настоящим Федеральным законом.

С 1 июля 2009 года азартные игры в России запрещены везде, кроме четырех специальных зон : вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на Азовско-Черноморском побережье Кавказа. 23 июле 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон , согласно которому список регионов, имеющих право размещать игорный бизнес, пополнился Крымом , а местом для игорной зоны на Кубани были определены участки, выделенные под строительство объектов федерального значения к Олимпиаде-2014.

Игорная зона "Азов-Сити"

Первые два казино в "Азов-Сити" открылись для клиентов в 2010 году.

Второе казино – "Шамбала" – открылось в "Азов-Сити" 2 октября 2010 года . Его владелец – краснодарский девелопер ООО "Парк Сити". Площадь заведения – около 1,5 тысячи квадратных метров. Игорное заведение было расположено в 100 метрах от казино "Оракул".

Третье казино – "Нирвана" – открылось в "Азов-Сити" 18 октября 2013 года . Площадь игорного заведения 1,5 тысячи квадратных метров. Владелец заведения – ЗАО "Шамбала".

В марте 2012 года правительство одобрило изменение границ специальной игорной зоны "Азов-Сити" за счет присоединения к ней 800 гектаров земель около станицы Благовещенская в 45 километрах от Анапы. По информации на апрель 2014 года, этот "филиал" находился в стадии документального оформления

23 июля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон , согласно которому в Краснодарском крае казино могут располагаться в зоне земельных участков, предоставленных для размещения олимпийских объектов, и было принято решение о закрытии игорной зоны "Азов-Сити". Общая концепция закона о регулировании азартных игр предполагает наличие не более одной зоны в субъекте РФ . В январе 2015 года оба резидента "Азов-Сити" получили письмо, уведомляющее о необходимости свернуть там деятельность до 1 апреля 2015 года.

2 мая 2016 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон , продлевающий действие игорной зоны "Азов-Сити" в Краснодарском крае до 1 января 2019 года, а деятельность по организации и проведению азартных игр в ней могли осуществляться их организаторами на основании разрешений, выданных до 23 июля 2014 года. Это позволило создать игорную зону в Сочи до прекращения функционирования игорной зоны "Азов-Сити".

20 октября 2018 года вышло постановление правительства РФ о ликвидации игорной зоны "Азов-Сити" с 31 декабря 2018 года

Игорная зона "Красная поляна"

Игорная зона "Красная поляна" находится в городе Сочи Краснодарского края.

О своем желании создать в Имеретинской долине игорную зону, чтобы привлечь в город туристов после Олимпиады в мае 2014 года, заявляли Общественный совет и власти Сочи

Официальный оператор игорной зоны в Красной Поляне – компания "Домейн"

В начале января 2017 года на игровой зоне открылся "Сочи Казино и Курорт" – первый развлекательный комплекс мирового масштаба. Он включает казино, два ресторана, бар "Рояль", банкетный зал, театр-кабаре, конференц-зал, а также бутики.

В конце 2017 года в "Красной Поляне" начало работать второе игорное заведение – зал игровых автоматов "Бонус". В нем установлено 83 игровых автомата.

В начале января 2019 года на территории горнолыжного курорта "Роза Хутор" открылось третье заведение игорной зоны "Красная Поляна" – казино "Бумеранг". Оно располагает 204 слот-автоматами, 20 столами для игры в американскую рулетку и карточные игры.

Игорная зона "Сибирская монета"

Проект игорной зоны "Сибирская монета" в Алтайском крае, стоимость которого предварительно оценивается в 30 миллиардов рублей , предусматривает строительство 15 казино, 10 крупных игорно-развлекательных комплексов в 30 гостиницах, где одновременно могут разместиться три тысячи человек.

В 2018 году на территории игорной зоны был введен в эксплуатацию концертно-развлекательный комплекс на 300 посадочных мест.

В феврале 2019 года управление по внешним связям, туризму и курортному делу Алтайского края добилось расторжения инвестсоглашения со вторым резидентом игорной зоны "Сибирская монета" – татарстанским ООО "РТГ-Сибирь", входящим в структуру казанской компании "Роял тайм групп". Резидент, заявивший в 2014 году проект строительства казино за один миллиард рублей, так и не приступил к его реализации. Действующий единственный резидент – "Алти" – рассматривает возможности расширения собственной инфраструктуры на этой территории.

Игорная зона "Приморье" (интегрированная развлекательная курортная зона)

Игорная зона "Приморье" расположена на северо-западном побережье Уссурийского залива, южнее бухты Муравьиная, в бассейне безымянного ручья, впадающего в озеро Черепашье. Расстояние до ближайшего аэропорта города Артема – 25 километров, до столицы Приморья города Владивостока – 50 километров.

Протяженность участка с востока на запад – 5,2 километра, с севера на юг – 2,5 километра.

Проектом предусмотрено строительство 16 гостиниц различного класса с казино, яхт-клуба, причала на 65 судов, горнолыжной трассы, торгово-выставочного центра, административно-офисного центра, гостевых вилл, благоустроенных территорий и пляжей. Реализация инвестиционного проекта осуществляется в три этапа: первый этап – до 2016 года; второй этап – до 2019 года; третий этап – до 2022 года. Общий объем капиталовложений составит не менее 1,8 миллиарда долларов

Ключевыми инвесторами игорной зоны являются российские компании "Джи 1 Интертейнмент" совместно с Melco International Development Limited и "Даймонд Форчун Холдингс Прим", а также камбоджийская компания Naga Corp Ltd

8 октября 2015 года состоялся тестовый пуск в "Приморье" первого казино – Tigrede de Cristal. Тогда же состоялось открытие и самой игорной зоны. Официально комплекс Tigre de Cristal открылся 11 ноября 2015 года. Кроме игорной зоны, он включает первую гостиницу высшей категории, в которой расположены спа-центр и фитнес-центр, а также сеть ресторанов и баров.

В июне 2018 года по результатам открытого аукциона компания "Шамбала" (бывший резидент "Азов-Сити") стала резидентом проекта . Согласно плану, комплекс "Шамбала" включит в себя казино и пятизвездочную гостиницу на не менее чем 250 номеров. Также в проекте – создание ресторанов, барной зоны, сцены, гранд-буфета с "открытой кухней", спа-салона, ночного клуба площадью две тысячи квадратных метров и торговых павильонов. Первая очередь строительства займет около двух лет. На первом этапе предусмотрено возведение казино. Площадь застройки займет почти 16 тысяч квадратных метров. В рамках второй очереди инвестор рассчитывает создать гостиничный комплекс и развлекательный сектор – это около трех лет. Площадь строительства составит около 42 тысячи квадратных метров . После реализации второй очереди здания объединятся в единый игорно-развлекательный комплекс. Объединение произойдет в 2022 году. Сумма заявленных инвестиций на первом этапе составит около 2 миллиардов рублей, на втором этапе – почти 8 миллиардов.

На начало 2019 года в "Приморье" шло строительство двух объектов. Компания Naga Corp Ltd. возводит четырехзвездочный гостиничный комплекс Naga Vladivostok, который будет представлять собой 11-этажное здание с 279 номерами разного класса, казино и многоцелевым концертным залом. Общая площадь объекта первой фазы составит почти 55 тысяч квадратных метров. Резидент игорной зоны Naga Corp планирует полностью завершить строительство в 2019 году. Реализация второй фазы развлекательного комплекса рассчитана до 2022 года

Компания "Даймонд Форчун" на двух участках игорной зоны строит гостиницу с казино, спа-центром и ночным клубом. Планируется, что комплекс Imperial (в начале его планировалось назвать Selena ) откроют осенью 2020 года. Инвестиции в первую фазу составят 70 миллионов долларов. Согласно проекту, комплекс Imperial представляет собой гостиницу минимум на 360 номеров, а также игровую площадь, включающую казино на 50 столов и 300 игровых автоматов, общий игровой зал, зал повышенных ставок, VIP-зал. Помимо казино, проект комплекса включает в себя ресторан авторской кухни, фуд-корт с русской, китайской, японской и итальянской кухнями, ночной клуб площадью более 1500 квадратных метров, спа-зону площадью более 1000 "квадратов" с 25-метровым бассейном и двумя VIP-зонами, торговые площади с магазинами брендов премиум-сегмента. Вторая фаза проекта предполагает строительство еще одной гостиницы с инвестициями около 200 миллионов долларов.

В феврале 2019 года японская компания Simple Create Co Ltd. стала партнером одного из крупнейших инвесторов игорной зоны "Приморье" – российской компании "Даймонд Форчун".

В начале 2019 года сообщалось, что южнокорейская компания Ramid Hotels & Resorts намерена построить в игорной зоне "Приморье" гольф-поле и казино. Также о строительстве в игорной зоне гольф-поле за 2 миллиарда долларов заявила другая южнокорейская компания Dongnam Industry Co., Ltd, ее российским партнером выступает компания Vladivostok Country Club. Еще одна корейская компания K International Inc. намерена построить в "Приморье" игорно-развлекательный комплекс с объемом вложений 300 миллионов долларов.

Игорная зона "Янтарная"

Под игорную зону "Янтарная" первоначально было отведено 1170 гектаров земли на берегу Балтийского моря в 50 километрах от Калининграда, недалеко от поселков Янтарный, Окунево и Поваровка в Зеленоградском районе. В апреле 2014 года границы игорной зоны были изменены за счет включения земельных участков общей площадью 995 177 квадратных метров, расположенных в районе поселка Куликово Зеленоградского района Калининградской области. В марте 2015 года распоряжением правительства РФ площадь земельного участка в поселке Куликово, на котором должна располагаться игорная зона, была сокращена с 4,79 миллионов квадратных метров до 995,1 тысяч квадратных метров. Это был согласованный отказ от участка в районе поселка Поваровка, который первоначально был выделен для игорной зоны "Янтарная", но имел серьезные обременения.

В апреле 2016 года в игорной зоне "Янтарная" открылось первое заведение – зал игровых автоматов Magic Crystal. В нем работает 150 автоматов. Запланировано строительство еще залов, чтобы довести количество игровых автоматов до 500. Magic Crystal построила компания ООО "Невеленд".

В 2017 году в "Янтарной" начало свою работу первое казино Sobranie . Его проект был реализован компанией ЗАО "РТГ Балтик", находящейся под управлением ООО "Юни менеджмент". Казино занимает участок площадью 5,5 гектаров, общая площадь комплекса – 18 тысяч квадратных метров. В заведении оборудовано 14 игровых столов и 350 игровых аппаратов. Планируется расширить казино до 40 столов и 1000 автоматов. В заведении работают три ресторана европейской, авторской кухни и с фаст-фудом.

По задумке властей Калининградской области игорная зона является лишь началом большого проекта на побережье, которое условно носит название "Новый город", который предполагается реализовать на побережье Балтийского моря на 600 гектарах. Кроме атрибутов игрового сегмента здесь будут построены отели, спа, аквапарки, санатории.

Крым

Крымская игорная зона расположится в поселке Кацивели на Южном берегу Крыма.

Первоначально планировалось разместить ее в пределах территории санатория "Жемчужина" в поселке Гаспра (Большая Ялта), расположенного у замка "Ласточкино гнездо", однако правительство Крыма отказалось от этого плана.

Оператором будущей игорной зоны станет крупный инвестор, имя которого из-за санкционных особенностей не раскрывается