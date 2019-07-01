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РИА Новости

Бензин, ЖКХ, ипотека, дольщики и кредиты: что изменится с 1 июля

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Алексей СухоруковКлиенты ПАО "Сбербанк" у терминалов самообслуживания
Клиенты ПАО Сбербанк у терминалов самообслуживания
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. С 1 июля вступает в силу целый ряд законодательных изменений, которые скажутся на жизни большинства россиян. Подорожает ли бензин, насколько повысятся тарифы ЖКХ, кому нужны эскроу-счета, кто уйдет на ипотечные каникулы и зачем банки переходят на биометрию — в материале РИА Новости.

Бензин — заморозке конец

Пожалуй, главное, что сейчас всех волнует: сколько придется платить за бензин. Первого июля истекает срок соглашения между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен. В конце мая Российский топливный союз (РТС) предупредил о возможности повторения прошлогоднего сценария, когда из-за увеличения экспорта и сокращения поставок на внутренний рынок горючее резко подорожало.
В правительстве это исключают, ссылаясь на целый набор предпринятых мер. В частности, Минфин и Минэнерго договорились о выплате нефтяным компаниям компенсаций за недополученную прибыль от экспорта при поставках на внутренний рынок. Кроме того, как утверждают СМИ, нефтяники обязались удерживать повышение цен на мелкооптовом рынке и АЗС в пределах инфляции.
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Но некоторые эксперты не разделяют оптимизм правительства. По их прогнозам, после 1 июля цены на АЗС поползут вверх, и уже к осени АИ-92 может подорожать до 55 рублей за литр.

Есть и апокалиптические сценарии, с трехзначными ценниками. В РАНХиГС, в частности, допускают 110-120 рублей за литр — правда, через пять лет.

Тарифы ЖКХ — плюс четыре процента

Ежегодная индексация тарифов на коммунальные услуги происходит в два этапа. С января подорожание — в среднем на 1,7 процента, а с 1 июля добавятся еще 2,4 процента. Увеличатся счета за горячую и холодную воду, канализацию, электричество и газ. Два этапа понадобились из-за увеличения ставки НДС с 1 января — одномоментное повышение тарифов ЖКХ было бы слишком болезненным для населения.
Наибольшее подорожание ждет Санкт-Петербург и Якутию — шесть процентов, Кемеровскую область и Башкирию — 5,9%, Москву, Кировскую и Новгородскую области — 5,5%.
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Так, в Москве семья из трех человек, проживающая в квартире площадью 64 квадратных метра, с июля будет платить почти на 160 рублей больше. Но в пересчете на каждого члена семьи это 53,5 рубля — почти вдвое меньше, чем полгода назад.

Эскроу-счета для дольщиков

С 1 июля девелоперы смогут привлекать денежные средства граждан только с использованием эскроу-счетов, а строить будут на банковские кредиты. Это минимизирует риски участников долевого строительства жилья,

Средства дольщиков зачисляются на специальный банковский счет. Банк передает эти деньги застройщику лишь после ввода дома в эксплуатацию и выдачи дольщику ключей от квартиры. Юристы уверены: эскроу-счета эффективно защитят права покупателей.

В то же время для ряда проектов предусмотрены исключения. Достраивать объекты можно без эскроу-счетов при степени готовности по состоянию на 1 июля не менее 30% и если по договорам долевого участия продано не менее десяти процентов площадей.
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Ипотечные каникулы, крупный шрифт и ограничение ставки

С 31 июля ипотечные заемщики имеют право временно приостановить платежи, если окажутся в трудной жизненной ситуации. Но при условии, что жилье — единственное, а его стоимость не превышает 15 миллионов рублей. Ипотечные каникулы предоставят максимум на полгода, после чего заемщик обязан возобновить выплаты. При этом срок погашения кредита продлевается на срок каникул.
Кроме того, чтобы защитить граждан от чрезмерной просрочки, ЦБ ограничит предельную сумму задолженности по потребительским кредитам и займам до года. С 1 июля ставка не сможет превышать один процент в день и 365% годовых. Таким образом, предельная задолженность заемщика (тело долга плюс проценты за весь срок) не может превышать размер ссуды более чем вдвое. По достижении этого лимита банки и МФО обязаны прекратить начисление процентов, штрафов и других платежей. Но для микрозаймов без материального обеспечения размером до десяти тысяч рублей — никаких ограничений.

Новые правила помогут заемщику четко понять стоимость кредита: сумма теперь должна указываться в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора, причем шрифтом максимального размера из используемых на этой странице. Площадь рамки — не менее пяти процентов страницы.

Биометрия, "Мир" и электронные ПТС

Инициатором создания единой биометрической системы идентификации личности по голосу и фотоизображению выступил Центробанк. Благодаря этой системе кредитные организации смогут идентифицировать клиентов удаленно.
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Для операций, которые раньше требовали личного присутствия — например, открытие счета, приходить в банк уже не понадобится. Достаточно подключиться к системе идентификации.

Бюджетников с июля полностью переведут на платежную систему "Мир". Зарплаты им будут перечисляться только на эти карты, Visa и MasterCard уже не годятся.
Важное изменение в социальной сфере — повышение ежемесячных пособий по уходу за детьми-инвалидами до 18 лет, а также инвалидами детства I группы, без учета возраста.
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Ежемесячные выплаты для родителей, опекунов и попечителей детей-инвалидов вырастут с нынешних 5500 рублей до 10 000 рублей. Кроме того, время ухода за таким ребенком включается в трудовой стаж, с начислением за каждый год 1,8 балла.

С июля при оформлении полиса ОСАГО страховые компании используют новые бланки — одинаковые для бумажной и электронной версий полиса. Бумажная получит QR-код, содержащий информацию о транспортном средстве, владельце и сроке действия страховки. Одновременно начнется переход на электронные ПТС, хотя и бумажные из оборота не выводят.
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Эскроу-счетаДольщикиИпотекаЖКХкарта МирРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Ворюги укравшие у народа недра получают компенсацию за недополученную прибыль?!! Страна абсурда!!!
1 июля, 09:44
VVlad128rr51
10341002
Ограничить нефть и газ на экспорт в 2 раза и будет счастье для народа. Цена сразу на экспорт увеличиться, а внутри страны в связи с избытком цена уменьшиться. Тогда может до нефтяных магнатов дойдет, что свой народ обувать не стоит
1 июля, 09:56
Михаил Г
6222000
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