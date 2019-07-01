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РИА Новости
Выбери с Роспотребнадзором

Россияне выбирают отечественные и импортные фрукты для проверки качества

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖенщина на рынке в Севастополе
Женщина на рынке в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор и РИА Новости продолжают совместный проект "Выбери с Роспотребнадзором".
На этот раз предстоит исследовать всеми любимые летние фрукты и ягоды отечественного и зарубежного производства. Приглашаем читателей сайта Ria.ru и всех желающих принять участие в интерактивном голосовании — три самых популярных продукта отправятся на проверку стандартов безопасности. Принять участие в опросе можно с 1 по 4 июля.
Результаты исследования, рекомендации по выбору продукции и советы профессиональных диетологов будут опубликованы на сайте Ria.ru 15 июля.
Опрос
Какие фрукты проверим в проекте "Выбери с Роспотребнадзором"?
Проголосовали:308
Вчера, 08:00Выбери с Роспотребнадзором
В прошлый раз проверяли огурцы, помидоры и картофель с отечественных прилавков. Все образцы прошли испытание на нитраты — содержание агрессивных удобрений не превысило допустимых значений ни в одном из образцов.
Проверка продуктов в лаборатории Роспотребнадзора
23 мая, 08:00
Что нашел Роспотребнадзор при проверке овощей на нитраты
2631012
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Выбери с РоспотребнадзоромфруктыЗдоровьеРоспотребнадзорРоссияОбщество
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