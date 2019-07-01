Россияне выбирают отечественные и импортные фрукты для проверки качества

На этот раз предстоит исследовать всеми любимые летние фрукты и ягоды отечественного и зарубежного производства. Приглашаем читателей сайта Ria.ru и всех желающих принять участие в интерактивном голосовании — три самых популярных продукта отправятся на проверку стандартов безопасности. Принять участие в опросе можно с 1 по 4 июля.