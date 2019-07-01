Определены лучшие страны для удаленной работы

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Большинство россиян, если бы могли работать удаленно, выбрали бы для жизни Италию или Испанию, сообщает Aviasales.

Эксперты сервиса опросили тысячу пользователей в соцсетях, выяснив, в какой стране они хотели бы жить, если бы у них была возможность работать удаленно.

Большинство респондентов (20%) выбрали Италию. В тройку фаворитов также вошли Испания (17%) и Таиланд (10%). Европейские страны привлекают путешественников приятным климатом, близостью моря, качественными продуктами, свежими фруктами и овощами. Среди плюсов переезда в Таиланд участники опроса отметили дешевое жилье, вечное лето, тропические фрукты, безопасность и доброжелательность местных жителей.

Любопытно, что на четвертом месте рейтинга лучших стран для удаленной работы - Россия. За нее проголосовали 5% опрошенных. По их мнению, жизнь здесь дешевле, чем в европейских странах. Также они отметили относительную безопасность в большинстве городов.

Также 5% пользователей хотели бы жить в США. Несмотря на дорогое жилье, респонденты отправились бы в Америку, так как там высокое качество медицины, продуктов питания, техники, электроники и дорог.