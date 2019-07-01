Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T00:03Z
https://ria.ru/20190701/1555944302.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152669/39/1526693991_0:203:3900:2397_1036x0_80_0_0_171ba8f7feb389641f8c0f0e2a824231.jpg
РИА Новости
Туризм

Определены лучшие страны для удаленной работы

00:03
897
© Depositphotos / AnnaTamilaДевушка с ноутбуком на пляже
Девушка с ноутбуком на пляже
© Depositphotos / AnnaTamila
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Большинство россиян, если бы могли работать удаленно, выбрали бы для жизни Италию или Испанию, сообщает Aviasales.
Эксперты сервиса опросили тысячу пользователей в соцсетях, выяснив, в какой стране они хотели бы жить, если бы у них была возможность работать удаленно.
Большинство респондентов (20%) выбрали Италию. В тройку фаворитов также вошли Испания (17%) и Таиланд (10%). Европейские страны привлекают путешественников приятным климатом, близостью моря, качественными продуктами, свежими фруктами и овощами. Среди плюсов переезда в Таиланд участники опроса отметили дешевое жилье, вечное лето, тропические фрукты, безопасность и доброжелательность местных жителей.
Любопытно, что на четвертом месте рейтинга лучших стран для удаленной работы - Россия. За нее проголосовали 5% опрошенных. По их мнению, жизнь здесь дешевле, чем в европейских странах. Также они отметили относительную безопасность в большинстве городов.
Также 5% пользователей хотели бы жить в США. Несмотря на дорогое жилье, респонденты отправились бы в Америку, так как там высокое качество медицины, продуктов питания, техники, электроники и дорог.
Кроме того, россияне мечтают удаленно работать из Бразилии, Норвегии, Нидерландов, Франции, Португалии, Вьетнама, Кипра, Марокко, Бали, Индии и Германии.
Девушка с ноутбуком на пляже
14 января, 21:07
Названы профессии, которые позволяют много путешествовать
123013
ТуризмКипрТуризмтуристыБали (остров)Новости - ТуризмПортугалияФранцияГерманияВьетнамМароккоНорвегияНидерландыБразилияРоссияИндияИталияСШАТаиландИспания
Рекомендуем
В Дамаске прогремели мощные взрывы
РИА
Новости
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России
В США десять человек погибли в результате крушения самолета
Павильон компании Huawei
В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei
Лента
новостей
Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
Туск приостановил саммит Евросоюза
Рейтинг регионов по доступности жилья
Рейтинг регионов по доступности приобретения жилья
Самолеты ВВС Израиля. Архивное фото
Атаку на окрестности Дамаска совершили ВВС Израиля, сообщил источник
Председатель Всероссийской политической партии Единая Россия Дмитрий Медведев. Архивное фото
Медведев рассказал, как избавить "Единую Россию" от чванства и хамства
Экскурсия на производстве вина Гиуаани в селе Манави в Грузии
Россия ограничила госзакупки отдельных видов импортных вин
Капельницы
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях
Поэт Расул Гамзатов
В Тегеране установят бюст Расулу Гамзатову
Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Дмитрий Медведев на съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. Архивное фото
Медведев призвал работать над обновлением "Единой России"
Премьер-министр Финляндии Антти Ринне. Архивное фото
Премьер Финляндии обозначил приоритеты председательства в Евросоюзе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38На официальном сайте G20 разместили видео с "японскими" Курилами
02:33Заседание саммита Евросоюза пока не возобновилось, сообщил источник
02:28Медведев призвал подробно информировать людей о работе над нацпроектами
02:20Посол США в Израиле открыл Дорогу паломников в Иерусалиме
02:16В США десять человек погибли в результате крушения самолета
02:04Власти Латвии обвинили Эстонию в развязывании "акцизной войны"
01:56Партийная деятельность должна стать "набором сервисов", считает Медведев
01:53Политическим партиям нужно меняться, считает Медведев
01:46Россия ограничила госзакупки отдельных видов импортных вин
01:38Медведев предложил создать в России специальный правозащитный центр
01:31Атаку на окрестности Дамаска совершили ВВС Израиля, сообщил источник
01:28Число жертв протестов в Судане достигло семи человек
01:25Российские военные проведут наблюдательный полет над Германией
01:22В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
01:18В КНДР назвали встречу Трампа и Ким Чен Ына "исторической" и "удивительной"
01:15Туск приостановил саммит Евросоюза
01:12В США сообщили о сбое в работе двигателя РД-180 при пуске ракеты Atlas-5
01:07В Сирии сообщили об отражении воздушной атаки на окрестности Дамаска
01:01Генсек ООН поприветствовал стремление США и КНДР возобновить рабочий диалог
00:58Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации
Лента новостейМолния